Se conocieron los mensajes que Chelo de "Grupo Green" le mandó a la influencer que lo denunció por abuso

La influencer que denunció a Chelo Torres por abuso sexual se animó a contar detalles de cómo fue que empezaron a hablar. Relató que el cantante del Grupo Green la contactó vía TikTok, le dijo que era muy hermosa y hasta le pasó su teléfono para que lo agendara.

“Yo lo conocía, nunca había tenido diálogo. El lunes se contactó conmigo y me dejó un mensaje. Yo sabía quién era, pero no era fan”, sostuvo la mujer en América.

Según denunció, Torres se había puesto insistente y le hizo una videollamada, pero ella no aceptó. Después de varios intentos, Lilian decidió atender y el artista repitió hasta el cansancio que quería verla. Finalmente pasó a buscarla en el auto, y se fueron a una estación de servicio porque él se quejó de que no había cenado.

“Me sacó mi teléfono, se reía irónicamente y se puso a revisarlo. Quería saber sobre mi familia. Me pedía que le mostrara fotos de mis hijas. Cuando terminó de comer le dije que me llevara a casa, pero no frenó en la puerta, se estacionó en la esquina donde hay dos propiedades en venta", detalló la influencer antes de mencionar el infierno que vivió.

"Me revisó mensajes personales y familiares. Me borró todas las cosas. Me dijo ‘toma, acá te devuelvo el teléfono. Ahora está bien limpito, está todo borrado’”, contó la denunciante, dejando en evidencia que Chelo no quería que queden rastros comprobables de que se había acercado hasta ella a sabiendas, quizá, del delito que iba a cometer después.

Al regreso, Torres estacionó el vehículo en una zona oscura. Según consta en la denuncia, mediante maniobras para evitar ser vistos por la policía, la obligó a pasar al asiento trasero. “Me agarró de los pelos, me obligó... me empujó contra la puerta del auto, me bajó el pantalón y me violó”.

La denuncia de la influencer a Chelo de Grupo Green

Lilian deslizó que el músico le pidió que se fueran al asiento de atrás para que la policía no piense que eran “dos sospechosos”.

“Dijo que quería que hablemos más cómodos. Una vez atrás, me apretó, me empezó a besar y se bajó el short. Me agarró de los pelos y me obligó a hacer algo. Después me empujó y me violó. Me preguntaba si me gustaba", agregó la influencer, que quedó en shock al enterarse que Chelo había sido detenido tras su denuncia.

“Yo le decía ‘por favor déjame, por favor soltame’, y no me dejó”, expresó Lilian, totalmente conmovida por la aberrante situación que le tocó vivir. "Me besó, se me tiró encima y de golpe me empujó para atrás de la puerta y abusó de mí. Me violó”, contó, la mujer.

"Dale, no me podés decir que no”, dijo Lilian, sobre las frases que le decía el abusador. Después del hecho, Torres dejó a la mujer cerca de su casa y le comentó que el sábado la contactaría para realizar un streaming. Lilian, sin dudarlo, se dirigió inmediatamente a la Comisaría de la Mujer de San Justo.

En la dependencia policial entregó prendas para peritajes genéticos y se sometió a los protocolos médicos y psicológicos correspondientes. La causa quedó a cargo de la UFI N°21 de La Matanza, bajo la fiscal Lorena Pecorelli, quien ordenó el allanamiento en el domicilio del cantante en Villa Fiorito.

Personal de la DDI de La Matanza, junto al área de Cibercrimen, secuestró la camioneta involucrada, tres computadoras y dos teléfonos.T orres permanece detenido a la espera de su declaración indagatoria, y se le impuso una restricción perimetral.