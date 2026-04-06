Tiroteo en San Cristóbal: detuvieron a un adolescente acusado de encubrir el ataque

Crimen en Santa Fe: el abogado del adolescente aseguró que "no tenía conciencia de lo que hacía"

Tras el ataque en la escuela de San Cristóbal: no habrá clases y el regreso a las aulas "será progresivo"

Las autoridades provinciales y a cargo de la investigación sostuvieron en una conferencia de prensa que el rol del detenido quedará formalmente determinado cuando se le comuniquen los cargos. Como tiene 16 años es un menor punible, a diferencia del tirador que es inimputable .

El nuevo implicado en la causa fue detenido por la Policía de Investigaciones de Santa Fe en la ruta nacional 11 , a la altura de la localidad de Nelson . Según trascendió, iba en una camioneta con sus padres cuando fue interceptado por las fuerzas de seguridad.

Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigaciones Criminales, precisó que la detención fue en la vía pública, a la vera de la ruta , y definió al operativo como "limpio", a pesar de dificultades como "las condiciones climáticas y el desconocimiento de la actitud de las personas".

Cuando fue solicitado por detalles del lugar donde ocurrió la captura, el funcionario se negó a responder .

"Tenía vínculo con G. C., el agresor del hecho ocurrido en la escuela Mariano Moreno, y quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento, dado que la investigación indica que habría tenido conocimiento previo del ataque", detallaron esta tarde fuentes del caso. El funcionario evitó detallar si los dos detenidos son amigos, pero aseguró que su vínculo saldrá a la luz pronto.

Por su parte, Virginia Coudannes, vocera del gobierno santafesino, que acompañó en la conferencia de prensa a Galfrascoli, indicó que el marco en el que se dio el crimen "es una situación que trasciende las fronteras de la provincia y del país" y que por esa razón intervinieron otros organismos como los dedicados al contraterrorismo. En ese sentido, reveló que se investiga la pista de una red internacional, aunque no ahondó en detalles al respecto.

La funcionaria añadió que la suspensión o reanudación de las clases se irá definiendo en las próximas horas, de acuerdo a cómo avance la investigación.

Ayer se había conocido la detención de otro alumno de 16 años de Sunchales, al que acusan de promover una serie de amenazas de futuras matanzas escolares en la localidad de Rafaela, un hecho que los investigadores analizan como un efecto contagio del trágico ataque de San Cristóbal.

Un ataque planificado

Los fiscales que llevan adelante la causa por el homicidio consideran que el autor tuvo “una planificación relacionada con vínculos en redes sociales” y venían investigando si pudo haber participación de otras personas. Así se supo tras la audiencia de formulación de cargos, realizada el viernes por la mañana en la sede del Poder Judicial local.

Los investigadores hacen foco en una serie de conversaciones presuntamente realizadas por el tirador y otro grupo de jóvenes en la plataforma Discord. En los chats interactuaba con otros usuarios y hacía referencias a otras masacres en distintas escuelas de Estados Unidos y Serbia. Luego de la tragedia, el supuesto perfil de G.C. recibió comentarios de distintos usuarios celebrando lo ocurrido y pidiendo su libertad.

El principal acusado tiene 15 años es inimputable, según la ley vigente. La nueva Ley del Régimen Penal Juvenil, que baja a 14 años la edad de imputabilidad y que fue sancionada por el Congreso Nacional en febrero, regirá desde el 5 de septiembre.

El crimen de Ian

Ian Cabrera Ñúñez fue asesinado el lunes por la mañana de un disparo de escopeta 12/70 realizado por un compañero de la escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, un pueblo de 15 mil habitantes ubicado al norte de Santa Fe.

Por el hecho resultaron heridos otros ocho chicos que fueron atendidos en el hospital local y dos derivados a Rafaela, sin riesgo de vida.

El tirador fue reducido por el encargado de la escuela, quien se abalanzó sobre él cuando escuchó las primeras detonaciones. Lo único que el chico alcanzó a decirle es que el fin de semana se había ido de caza. El hombre lo describió como “perdido” al adolescente al momento del hecho.