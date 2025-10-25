620.823 personas están en condiciones de votar en San Juan: el ranking con los departamentos que tienen más electores Este domingo se vota en 241 escuelas de la provincia.

La provincia participará en las elecciones legislativas nacionales para renovar sus tres bancas en la Cámara Baja. El proceso se realizará bajo el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), herramienta que permite visualizar en una misma hoja todas las listas participantes, optimizando la transparencia y reduciendo la posibilidad de errores o faltantes de boletas.

En total, 620.823 electores están habilitados para emitir su voto en 1.843 mesas, distribuidas en 241 establecimientos a lo largo de las 19 secciones y 145 circuitos que conforman la geografía electoral de San Juan.

LOS ESPACIOS QUE COMPITEN

Serán nueve las listas que competirán por las tres bancas nacionales. Frente Por San Juan; Partido Libertario; Cruzada Renovadora; Hacemos; Fuerza San Juan; Evolución Liberal; Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad; Ideas de la Libertad y La Libertad Avanza.

El Tribunal Electoral Provincial, en coordinación con la Secretaría de Estado de Seguridad y la Policía de San Juan, implementará un operativo especial para garantizar el normal desarrollo del acto comicial en toda la provincia.

BOLETA ÚNICA PAPEL

Cada ciudadano recibirá una Boleta Única de Papel y una lapicera para marcar su preferencia dentro del cuarto oscuro. El voto deberá realizarse con una única marca por categoría. Luego, la boleta se pliega según las instrucciones y se deposita en la urna. En caso de marcar más de una opción dentro de la misma categoría, el voto será anulado en ese tramo.

Los electores pueden consultar el padrón definitivo en el sitio www.padron.gob.ar, donde se informa el número de mesa, el orden y el establecimiento correspondiente a cada votante.

Votantes y mesas por departamentos:

Rawson: 102.405 electores; 297 mesas Capital: 93.654 electores; 284 mesas Rivadavia: 76.726 electores; 223 mesas Chimbas: 74.874 electores; 216 mesas Pocito: 51.587 electores; 151 mesas Santa Lucía: 45.923 electores; 134 mesas Caucete: 32.504 electores; 97 mesas Albardón: 23.135 electores; 69 mesas Sarmiento: 20.358 electores; 64 mesas Jáchal: 20.274 electores; 65 mesas 25 de Mayo: 15.319 electores; 46 mesas San Martín: 10.796 electores; 32 mesas 9 de Julio: 9.772 electores; 29 mesas Angaco: 9.247 electores; 29 mesas Calingasta: 9.228 electores; 28 mesas Iglesia: 8.188 electores; 26 mesas Valle Fértil: 6.963 electores; 23 mesas Zonda: 4.954 electores; 15 mesas Ullum: 4.916 electores; 15 mesas