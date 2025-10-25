La provincia participará en las elecciones legislativas nacionales para renovar sus tres bancas en la Cámara Baja. El proceso se realizará bajo el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), herramienta que permite visualizar en una misma hoja todas las listas participantes, optimizando la transparencia y reduciendo la posibilidad de errores o faltantes de boletas.

En total, 620.823 electores están habilitados para emitir su voto en 1.843 mesas, distribuidas en 241 establecimientos a lo largo de las 19 secciones y 145 circuitos que conforman la geografía electoral de San Juan.

LOS ESPACIOS QUE COMPITEN

Serán nueve las listas que competirán por las tres bancas nacionales. Frente Por San Juan; Partido Libertario; Cruzada Renovadora; Hacemos; Fuerza San Juan; Evolución Liberal; Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad; Ideas de la Libertad y La Libertad Avanza.

El Tribunal Electoral Provincial, en coordinación con la Secretaría de Estado de Seguridad y la Policía de San Juan, implementará un operativo especial para garantizar el normal desarrollo del acto comicial en toda la provincia.

BOLETA ÚNICA PAPEL

Cada ciudadano recibirá una Boleta Única de Papel y una lapicera para marcar su preferencia dentro del cuarto oscuro. El voto deberá realizarse con una única marca por categoría. Luego, la boleta se pliega según las instrucciones y se deposita en la urna. En caso de marcar más de una opción dentro de la misma categoría, el voto será anulado en ese tramo.

Los electores pueden consultar el padrón definitivo en el sitio www.padron.gob.ar, donde se informa el número de mesa, el orden y el establecimiento correspondiente a cada votante.

Votantes y mesas por departamentos:

  1. Rawson: 102.405 electores; 297 mesas
  2. Capital: 93.654 electores; 284 mesas
  3. Rivadavia: 76.726 electores; 223 mesas
  4. Chimbas: 74.874 electores; 216 mesas
  5. Pocito: 51.587 electores; 151 mesas
  6. Santa Lucía: 45.923 electores; 134 mesas
  7. Caucete: 32.504 electores; 97 mesas
  8. Albardón: 23.135 electores; 69 mesas
  9. Sarmiento: 20.358 electores; 64 mesas
  10. Jáchal: 20.274 electores; 65 mesas
  11. 25 de Mayo: 15.319 electores; 46 mesas
  12. San Martín: 10.796 electores; 32 mesas
  13. 9 de Julio: 9.772 electores; 29 mesas
  14. Angaco: 9.247 electores; 29 mesas
  15. Calingasta: 9.228 electores; 28 mesas
  16. Iglesia: 8.188 electores; 26 mesas
  17. Valle Fértil: 6.963 electores; 23 mesas
  18. Zonda: 4.954 electores; 15 mesas
  19. Ullum: 4.916 electores; 15 mesas

 

