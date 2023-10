La decisión de Patricia Bullrich y Mauricio Macri de apoyar la candidatura a presidente del libertario Javier Milei en el balotaje contra Sergio Massa, de Unión por la Patria (UxP), convulsionó el entramado de Juntos por el Cambio (JxC), al punto de que hubo duras críticas de la UCR nacional hacia las dos figuras del Pro y no son pocos los que hablan de una ruptura del frente. En San Juan, los miembros de la coalición garantizan la unidad y nadie piensa en inclinarse por alguno de los presidenciables, a tono con la postura del gobernador electo Marcelo Orrego y sus pares provinciales de la misma alianza. Sumado a que, en estas tierras, los integrantes de JxC no están en condiciones de romper nada y deben mantenerse lo más homogéneamente posible, debido a la minoría en que se encuentran frente al PJ en diputados e intendentes, además de un futuro jefe del Estado nacional de otro signo político y pocos legisladores nacionales.

Tras el resultado del domingo, en el entorno de Orrego venían señalando que no iba a dar declaraciones hasta que hubiese una postura de JxC y los gobernadores electos. En el medio se dio la movida del tándem Bullrich-Macri y los 10 mandatarios de la coalición se mantuvieron neutrales ante Massa y Milei. Es lógico: tendrán la responsabilidad de gestionar sus territorios con cualquiera de los dos que llegue a la presidencia, con el que deberán establecer un vínculo institucional. Pegarse con uno de manera anticipada, más si no es del mismo signo político, acarrearía inconvenientes si el que gana es el otro.

A nivel local, el partido predominante de la alianza es Producción y Trabajo, que lidera Orrego. El Pro, la UCR, Dignidad Ciudadana y Actuar, más nuevos socios como el Gen y la Coalición Cívica, acompañan, pero colaboran para sumar fuerza en la unidad mientras fueron oposición y lo harán cuando sean oficialismo. Enzo Cornejo, presidente del Pro, dijo que "vamos a ser muy coherentes y respetuosos" con la postura que tome el gobernador electo y los socios. Sobre la postura de Bullrich, señaló que "fue muy clara", al señalar que "fue una decisión a título personal", aunque tomó distancia. "No comparto el hecho de haberse adelantado, dado que tenemos la responsabilidad de escuchar a gobernadores del interior que tienen el derecho a expresar su pensamiento. Hoy, la solución no está en esas dos fuerzas (Massa o Milei), sino en construir una oposición seria y responsable".

Eduardo Castro, de la UCR, dijo que la "unidad está garantizada" y "tenemos plena coincidencia de no apoyar a ninguno de los candidatos a presidente". El radical coincidió en que no están en condiciones de romper nada y que Orrego puede apoyarse "en la liga de gobernadores de JxC y la cantidad de legisladores nacionales del espacio que puedan pelear en forma conjunta". Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana, destacó el hecho de "reconocer la libertad de acción" y que "hay pleno compromiso, entre todos, de acompañar al gobernador electo". Gustavo Usín, de Actuar, indicó que no ve intenciones locales de ruptura