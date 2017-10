El pedido de licencia presentado hoy por el diputado nacional del FPV-PJ Julio De Vido, a un día de que la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja debata los dos pedidos de la Justicia que reclaman su desafuero, generó diferentes reacciones por parte de los bloques parlamentarios, aunque en general los legisladores coincidieron en que esa estrategia no modificará el proceso que se iniciará mañana en la cámara baja.

Sin embargo, desde el kirchnerismo se llamaron a silencio y optaron por no hacer declaraciones en torno a la decisión del ex ministro de Planificación Federal de pedir licencia en un escrito enviado al titular de la cámara baja, Emilio Monzó, en el que además adelantó su renuncia a la presidencia de la comisión de Energía, que presidía desde marzo de 2015.

'A mi juicio no cambia nada porque el pedido de licencia es una mera maniobra distractiva, y si la Cámara le concediera licencia, que espero que no ocurra, seguirá protegido por los fueros porque seguiría siendo diputado. La única forma es que deje de ser diputado o que renuncie, y que la renuncia sea aceptada por la Cámara', precisó el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (PRO), en diálogo con Télam.

En ese sentido, Tonelli atribuyó a 'una maniobra para dilatar y confundir, pero espero que los diputados estemos de acuerdo en la dilación'.Reiteró, además, que 'la renuncia tendría el mismo efecto del desafuero porque deja de ser diputado', y ratificó la reunión de la comisión para mañana, a las 16, para debatir los dos pedidos de la Justicia que solicitan el desafuero de De Vido en dos causas diferentes.

Por su parte, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, cuestionó la decisión del ex ministro de Planificación del kirchnerismo, acusado de corrupción, al asegurar que ‘pidió licencia‘ como legislador, ‘no porque quiera la banca, sino sólo por los fueros‘.‘El pedido de licencia no cambia nada.

Un juez pidió el desafuero y la Cámara de Diputados debe votarlo‘, dijo a Télam el senador nacional de Cambiemos.El pedido de licencia de De Vido también fue cuestionado por el diputado del PRO Daniel Lipovetzky, integrante de la comisión de Asuntos Constitucionales, que atribuyó ese planteo a ‘una maniobra más para eludir la acción de la Justicia‘, y advirtió que el ex ministro ‘sólo quiere embarrar la cancha para buscar impunidad‘.

En tanto, desde el bloque del FPV-PJ prefirieron no hacer declaraciones en torno al pedido de De Vido, y reiteraron que la bancada que conduce Héctor Recalde se reunirá mañana, a las 14, para definir qué postura adoptan de cara a la reunión de la comisión presidida por Tonelli.Por su parte, desde el Frente Renovador de Sergio Massa, aseguraron que el pedido de licencia presentado por el ex ministro 'no modifica' la posición de ese bloque en torno al desafuero del actual diputado del FPV-PJ, y que impulsarán mañana los dos planteos que buscan quitarle los fueros como legislador.

Allegados a De Vido, en tanto, argumentaron que los fueros ‘los tiene en su carácter de diputado y lo único que existe en el reglamento es la licencia‘, y precisaron que la renuncia a la comisión de Energía que preside el ex funcionario responde al fundamento jurídico que sostuvo que el ex ministro ‘tendría la posibilidad de influir a través de ese cargo‘.

‘Al estar de licencia no tiene posibilidad de hacer nada en relación a entorpecer la investigación‘, explicó uno de sus allegados en diálogo con Télam, al ser consultado sobre el pedido de licencia presentado esta mañana por De Vido.