Cristina Kirchner ayer en Ezeiza

Autorización judicial y pago de 150.000 pesos como garantía de que no va a huir mediante, la ex presidenta Cristina Kirchner voló a Europa y llegó esta mañana a Grecia, la primera escala de su viaje. Desde allí, la ex mandataria dio a conocer la carta que le envió a Michael Li, presidente de The Oxford Union, para explicarle por qué no irá "a disertar" en esa "prestigiosa institución".

"Me he visto en el deber de posponer la visita a vuestra institución -prevista para el próximo martes 16 de mayo- en razón de que en mi país han ocurrido hechos de suma gravedad que requieren de mi presencia en la Argentina", aseguró.

La ex presidenta explicó que decidió adelantar su regreso a la Argentina para el próximo fin de semana, "posponiendo" su visita al Reino Unido, por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que entendió que es aplicable la ley conocida como del 2 por 1 a un ex paramilitar sentenciado por torturas y desapariciones.

"He asumido compromisos institucionales en Grecia -con el partido de gobierno y su primer ministro- y en Bruselas -con miembros del Parlamento Europeo-, que me hacen imposible cumplir la totalidad del viaje previsto originalmente", detalló.

Kirchner expresó su "pesar" por no ir a The Oxford Union y agradeció la invitación y "los más que elogiosos conceptos" hacia su persona, "seguramente inmerecidos", y a las "políticas públicas" que llevó adelante durante su mandato.

"Como Ud. menciona, nuestra defensa del interés nacional ha sido el resultado del amor por nuestro Pueblo y por la Patria, aunque ello signifique enfrentar a los centros tradicionales de poder y de recibir ataques y difamaciones permanentes, tal como Ud. -acertadamente- lo ha señalado en su misiva", planteó la ex mandataria.

"En efecto, a la situación económica y social que cada día se agrava más en perjuicio de las grandes mayorías del pueblo argentino, se le ha sumado un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado con el voto definitorio de los dos Jueces que ingresaron en el año 2016 por iniciativa del actual gobierno. Dicho fallo permite que los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la vigencia del terrorismo de Estado en el marco de la dictadura civico-militar que derrocó un gobierno constitucional el 24 de marzo de 1976, no cumplan con sus condenas", aseguró.

Según la ex presidenta, el fallo de la Corte "significa que los más de 700 genocidas que hoy están en prisión puedan volver a caminar por las calles con total libertad como lo hicieron durante la vigencia de la impunidad legalizada".

Kirchner consideró el fallo del máximo tribunal como un "abominable cambio" que "vuelve atrás en orden al respeto irrestricto a los derechos humanos". También dijo que "se revictimiza a miles de compatriotas desaparecidos, encarcelados, torturados, y/o exiliados, a sus familiares, y (...) a los cientos de niños apropiados recuperados o aún sin conocer su identidad".