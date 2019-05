Cambios. Desde el 2018 que el IPV construye barrios con un nuevo prototipo de viviendas. El primero, con esas características es el Amecom 4 en Rawson.

La fuerte impronta de la gestión uñaquista en la construcción de casas tiene sus resultados inéditos. Según indicaron las autoridades, desde que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) fue puesto en funcionamiento en 1978, es la primera vez que está ejecutando barrios en los 19 departamentos en forma simultánea. De acuerdo a los datos estadísticos de la repartición, hoy se están construyendo 48 complejos habitacionales que completan un total de 4.512 viviendas. Algunos de los proyectos están en la fase inicial, con la limpieza de los terrenos, mientras que otros están prácticamente finalizados y se esperan entregar esta semana (Ver infografía).

Según explicó Juan Pablo Notario, director del IPV, la inversión que lleva adelante el Ejecutivo para desarrollar un programa de viviendas que contemple construcciones al mismo tiempo en departamentos alejados y en el Gran San Juan asciende a los 4.500 millones de pesos. La cifra es significativa ya que, según el funcionario, representa el 30 por ciento del total de la inversión que la Secretaría de Vivienda de la Nación está destinando para todas las provincias. Incluso, destacó que ese valor es un orgullo para San Juan dentro del Consejo Nacional de Viviendas, órgano que nuclea a todos los IPV de las provincias, "porque es muy superior en comparación a distritos como Buenos Aires, en los que se están construyendo sólo 900 casas".

El Gobierno tiene previsto entregar al menos dos barrios esta semana.

La edificación de casas es un pilar central dentro de la gestión de gobierno de Uñac, no sólo porque da solución a las familias más necesitadas de la provincia y a aquellas que quieren acceder a una vivienda propia, sino porque además logra impulsar un sector importante dentro de la economía, como es la construcción. Ese rubro demanda mano de obra directa y rápida, en un momento en el que el empleo es muy necesario por la crisis nacional. Es más, sobre ese punto, Notario aportó que "cada vivienda que ejecuta el instituto representa 2,5 puestos de trabajo. Así, por ejemplo, si hoy llegamos a Zonda, no sólo significa una solución habitacional para 258 familias, sino que estamos hablando de unos 700 puestos de trabajo para ese departamento. Eso hace la diferencia en la economía local porque el vecino puede trabajar, se mueve el almacén de la esquina y también el negocio del barrio y toda la comunidad se beneficia".



Para poder llegar de forma simultánea a todos los departamentos, el IPV llevó adelante un análisis exhaustivo en toda la provincia, que se basó en dos programas clave, ambos lanzados en 2017: el reempadronamiento y el banco de tierras. El primero arrojó que San Juan tiene un déficit habitacional de 70 mil viviendas, mientras que el segundo apuntó a convocar a aquellos privados que tienen un terreno a disposición para que sea adquirido por el IPV. Según explicó Notario, hasta el momento ya se han analizado 1.340 terrenos, de los cuales, ya se han adquirido 90 (Ver nota de página 5).



Además, el director indicó que tener barrios en construcción en todos los departamentos no es sólo un logro del IPV, ya que para poder ejecutarlos y llamar a licitación se trabaja coordinadamente con los intendentes y con otras reparticiones del Gobierno como el Departamento de Planificación, OSSE, Vialidad Provincial, Salud Pública, Educación, Catastro y Desarrollo Humano, en lo que se denomina "una mesa de inteligencia territorial". Esa mesa da el OK al proyecto y luego se hace el llamado a licitación.

Barrios listos



Entre las soluciones habitacionales que se encuentran listas para ser entregadas se destacan los barrios de Capital: el Conjunto 2, Ampliación del Conjunto 2, el Conjunto 3 y su ampliación. Entre los cuatro totalizan 90 casas. Según indicaron en el IPV, por lo menos dos serán entregados durante esta semana, mientras que el resto quedará para después de las elecciones generales del 2 de junio. La ley prohíbe publicar actos de gobierno 15 días previos a los comicios.

Cantidad

4.512

Es la cantidad de viviendas que el IPV está construyendo en toda la provincia. El departamento más beneficiado con la ejecución es Pocito con 949 soluciones habitacionales. Las casas están distribuidas en seis barrios.

Megaproyecto



El IPV está trabajando para llamar a licitación un nuevo barrio de más de 1.000 viviendas en Rivadavia, en el límite con Rawson. El proyecto contempla la posibilidad de que privados puedan adquirir lotes, que podrán cancelar a través de cuotas accesibles, con el objetivo de que luego puedan acceder al crédito de la operatoria individual para la construcción de la casa. En principio serán unos 700 terrenos que están disponibles y también habrá departamentos.