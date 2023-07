Presencia. Munisaga (segundo desde la izquierda) estuvo el lunes con Uñac y el resto de dirigentes en la Junta del PJ de Rawson.

Es el presidente del partido Convicción Federal (Confe), con el que se alió al uñaquismo y, luego de gestiones, desembarcó en la Secretaría de Seguridad provincial. En su carrera política y electoral, Carlos Munisaga compitió dentro de la lista de Sergio Uñac y conquistó el 14 de mayo la Intendencia de Rawson, en uno de los triunfos más resonantes, ya que le arrebató la conducción municipal al giojismo. Así, el propio Gobernador lo mencionó en un escenario futuro de "nuevos nombres" y de "buen perfil" en el justicialismo, por lo que este medio le consultó al jefe comunal electo cuál será su futuro partidario. "Hemos tomado la decisión de incorporarnos al PJ, formalmente como afiliado y con toda la estructura de Confe", destacó Munisaga. ¿Es un salto para tratar de llegar a la Junta departamental? En ese punto, fue cauto y señaló que "es sumarme como un militante más, que viene a empujar desde adentro". Ante la repregunta de si no lo descarta, indicó que "será en el lugar que los compañeros y la conducción lo determine".

El futuro intendente rawsino dijo que, desde Confe, "siempre fuimos del movimiento justicialista y ha llegado el momento de bregar por la unidad y fortalecer al PJ". Además, destacó que "la incorporación es para apuntalar y acompañar la conducción de Uñac desde dentro del partido". De esa manera, expresó que su afiliación se dará en el corto plazo: "Es cuestión de hablar con el Gobernador, presidente del peronismo, para disponer de las fichas y empezar a hacer las afiliaciones". Así, Confe desaparecerá.

Confe fue fundado en 2009 por el ex jefe comunal de Rawson, Mauricio Ibarra, luego del enfrentamiento que tuvo con el entonces gobernador José Luis Gioja (ver aparte). Con el arribo de Uñac al Ejecutivo, Ibarra y su equipo, entre los que estaba Munisaga, se alinearon al oficialismo. En esa sintonía, el dirigente trató de anotarse en la puja por la Intendencia de Rawson en 2019, pero, al final, se bajó. No obstante, Uñac lo convocó para conducir la Secretaría de Seguridad, un cargo con el que ganó exposición, además de que no descuidó su trabajo territorial en el departamento.

De esa manera, el pasado 14 de mayo jugó por el municipio de Rawson y ganó tras obtener 10.194 votos, aventajando a exintendentes, como Juan Carlos Gioja (8.107) y a Ibarra, su mentor (5.982), de quien acumuló sus sufragios en el marco del nuevo sistema electoral, igual a Lemas. Tendrá un desafío importante, dado que la actual gestión comunal de Rubén García viene siendo blanco de críticas de los vecinos por la falta o la insuficiencia de prestación de servicios, entre otros puntos.

Luego de la derrota del PJ por la Gobernación ante Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio (JxC), en el partido ya se habla de renovación. El propio Uñac dijo que "es necesario que haya nuevos nombres", entre los que incluyó a Munisaga, quien ha venido teniendo reuniones con el resto de los intendentes y diputados justicialistas electos que cuentan con el respaldo territorial. Entre marzo y mayo del año que viene habrá elecciones en el justicialismo y se verá si hay recambio en las Juntas, en las que se reconoce, por lo general, el mando en un departamento. La Carta Orgánica establece que, para ocupar un cargo partidario, un afiliado tiene que tener, como mínimo, un año de antigüedad. Ahí habría un impedimento legal para Munisaga. Sin embargo, fuentes peronistas dieron como ejemplo que Rubén García compitió en 2020 por la Junta y que no estaba afiliado, lo que se permitió en el marco de un acuerdo entre el uñaquismo y el giojismo. La estructura partidaria es dirigida hoy por Marcos Andino, sumado a que hay otros dirigentes del riñón uñaquista, como el diputado electo Pablo García Nieto. El liderazgo de la Junta ha sido fuente de disputa, por lo que se verá si hay consensos.

Respaldo interno

Munisaga contó que habló con Ibarra lo de llevar Confe al PJ, quien le dio su aval, teniendo en cuenta que fue el fundador. Además, dijo que habló con el resto de los integrantes de la fuerza política y que están de acuerdo en ir pasando las afiliaciones al peronismo.

Recorrido

Confe tuvo su reconocimiento por la Justicia Electoral el 17 de marzo de 2009. Munisaga fue electo diputado provincial en 2015, en el frente que conducía Basualdo. En 2017 fue candidato a diputado nacional y, dos años después, asumió en la Secretaría de Seguridad.