Carlos Ciurca, exvicegobernador mendocino, se refirió al proyecto de ley sobre Responsabilidad Social Empresaria que los diputados Nancy Picón y Sergio Miodowsky, de Producción y Trabajo, presentaron como propio cuando se trata de un proyecto de su autoría y aprobado por la Legislatura de Mendoza tiempo atrás.

"No existe el plagio legislativo, pero si la ética legislativa. No es ético. Obviamente por ética se consulta a los autores si se está de acuerdo en que se replique. Se puede replicar, pero hay que hacer mención en los fundamentos sobre la provincia y actores intelectuales del proyecto", dijo Ciurca. Además agregó que ninguno de los legisladores de Producción y Trabajo se comunicaron con él: "No se comunicaron, si lo hacían la predisposición siempre es que se puedan replicar proyectos que sirvan a las provincias"

El mendocino afirmó que existe un marco de acuerdo entre los Círculos de Legisladores de cada provincia para replicar proyectos. "Debería haber existido diálogo y el detalle importante sería una mención sobre la autoría, provincia o legislatura que aprobó el proyecto de ley", explicó.

El caso

El vicegobernador Roberto Gattoni había señalado en Radio Estación Claridad que referentes de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto que en su texto decía: "Gobierno de Mendoza". Fuentes legislativas confirmaron a este medio que se trata del texto presentado en julio por Picón y Miodowsky, de Producción y Trabajo, sobre "responsabilidad social empresaria". Sin embargo, los autores "olvidaron" sacar algunas partes del proyecto original como la referencia al "bienestar de la sociedad mendocina" y la participación de universidades de la vecina provincia.