Si bien se asegura que las Juntas Electorales en los gremios son independientes, no son pocos los que, en la práctica, reconocen que son más complacientes con la conducción de turno y más duros con los rivales a la hora de cumplir con los requisitos. Sin embargo, en la Unión Docentes Argentinos (UDA) se dio un escenario a la inversa en una llamativa decisión. El organismo bajó ayer a la lista oficialista, liderada por Mónica Montaña y respaldada por el actual secretario General Lucio Vázquez, debido a que, en el transcurso del proceso, cambió de color y no renovó la presentación de avales. Desde el sector inhabilitado cuestionaron a la Junta dado que afirmaron que lo que los afiliados avalaron son los candidatos y no a un color de lista, por lo que hablaron de "trampa" y "parcialidad" a favor de la oposición, la que sí fue autorizada a competir en el comicio del 16 de junio, con Rosa Karina Navarro a la cabeza.

Montaña y Verónica Saffe, actual secretaria Gremial, que también se postula para repetir en el cargo, destacaron que buscarán revertir la decisión en la Junta Central del sindicato a nivel nacional y en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Son contados los casos en los que se logró revertir una situación así, pero hay un antecedente reciente de peso. La cartera laboral habilitó a jugar a la lista opositora en UDAP, luego de que la Junta la sacara de competencia por no cumplir con los requisitos formales. No sólo eso, sino que Patricia Quiroga venció con un amplio margen al actual secretario General, Luis Lucero.

En UDA, la figura de peso era Julio Roberto Rosa, quien consiguió el timón del sindicato en 1999, fue reelecto en cinco ocasiones y su último mandato vencía este año. Sin embargo, falleció el 22 de diciembre de 2022 y la posta la tomó el Adjunto, Lucio Vázquez. Sin embargo, este no pelea por ningún cargo y sí apoya a Montaña, quien transita su primera experiencia por un lugar en la cúpula. Está acompañada de Carlos Valverde, candidato a la Secretaría Adjunta (actual secretario de Educación Técnica) y Saffe, por la Secretaría Gremial.

En la lista opositora, que fue oficializada por la Junta, Navarro, aspirante a la Secretaría General, es hoy la secretaria de Organización, y Mariela Penisi, que va como secretaria Adjunta, ocupa actualmente la Secretaría de Nivel Inicial. En el espacio contaron que Navarro se propuso como candidata del oficialismo, pero, al no tener el OK, abrió su lista y ya tiene asegurada la participación. Se verá si en soledad o no. Inclusive, las fuentes dijeron que contemplarán al sector de autoconvocados.

En cuanto a la inhabilitación de la Junta, Montaña y Saffe contaron que, originalmente, su lista iba a llevar los colores azul y blanco, en sintonía con la de la conducción nacional de Sergio Romero, pero que desde la Junta les dijeron que no podían llevarlos "porque no tenemos aval de Nación". Por eso, explicaron que cambiaron el número de la lista y al color turquesa "para no tener problemas", pero que desde el organismo les manifestaron "que los avales que tenemos es para la lista del color que nos objetaron y no para la del nuevo. Es una trampa bastante burda, porque la gente avala los candidatos, independientemente del color y el número de la lista", destacó Saffe.

Por su parte, Natalia Salvatierra, presidenta del organismo electoral, en compañía de Mariela Clavel y Jorge Ortega, explicó que, tras la impugnación de la lista de Navarro a la de Montaña, "jamás les dijimos que debían cambiar el número ni el color, sino que debían adjuntar un aval de la lista oficial nacional. Si hacían ese cambio, debían presentar nuevamente avales, porque los que están corresponden a lista azul y blanca y no a la turquesa. El estatuto dice con especificidad que los avales tienen que estar en concordancia con color y número".