Un inesperado cruce entre funcionarios surgió por la demora en la entrega de un barrio de 32 casas, en Pocito, destinado a mayores de 60 años. El director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Yornet, había señalado que "el PAMI es el que tenía que intervenir" en la definición de los beneficiarios, pero que "hay algo que pasa que no se termina de visualizar", lo que ha retrasado todo. Por su parte, el representante local de la obra social nacional, Marcio Meglioli, señaló que el complejo habitacional "no cuenta con las habilitaciones correspondientes, como Bomberos y Salud Pública", además de que los hogares todavía "no tienen el mobiliario" para que avance el convenio que permitirá que las personas puedan instalarse en el lugar. A su vez,

Yornet había indicado el sábado en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, que avanzará con las tratativas para que sea "el Ministerio de Desarrollo Humano el que tome cartas en el asunto, desde el área de Adultos Mayores, para ver cómo trabaja en la adjudicación por comodato. Es una lástima que tengamos ese complejo, con todos los talleres, y no hayamos podido entregarlo". En ese marco, la directora de Políticas para el Adulto Mayor de la cartera social, Mabel Morales, explicó que están con los trámites "desde julio" y que a Nación "ya le hemos presentado toda la documentación y todavía no recibimos su aval". Por eso, expresó que desde su área "no se pueden hacer cargo". Además, aseguró que el complejo de Pocito ya cuenta con "todas las habilitaciones requeridas" para ser habitado y que, una vez que la administración quede en manos de Desarrollo Humano, lo amoblarán con todo lo necesario.

El responsable local de PAMI dijo que ya "hay mucha gente que está anotada", pero como "el trato es con la provincia", es el Ejecutivo el que debe "cumplir" con una serie de pedidos, como brindar el amoblamiento, además de contar con las habilitaciones para la accesibilidad, tal como ocurre con los convenios que hacen con geriátricos privados. Por ello, Meglioli dijo que el Gobierno está en un proceso de "llenado para poder cumplir todos los requisitos" que les son exigidos para "terminar el convenio" y "poder ubicar a las personas".

El plan es el llamado Casa Activa, el cual es un subprograma del Casa Propia y que se lleva adelante junto al PAMI. Los emprendimientos tienen la forma de pequeños barrios privados y, además del que está en Pocito, se está construyendo otro Chimbas, el que también tiene 32 viviendas, pero tiene un nivel de ejecución del 80 por ciento. Así, el financiamiento es íntegramente de Nación.

Yornet había destacado que las casas se entregan bajo la figura de comodato, por lo que ni el beneficiario (ya sea una persona o un matrimonio) ni sus herederos tendrán la adjudicación ni la propiedad, sino que será para uso del adulto mayor, que la recibirá como préstamo. De las 32 viviendas, 20 son monoambientes y 12 con un dormitorio. También tendrán una galería perimetral semicubierta, pileta y talleres.

> Requisitos

Para ser beneficiarias del Casa Activa, las personas deben ser mayores de 60 años, no poseer vivienda y no ser aptas para créditos hipotecarios. Además, deben ser autosuficientes, entre otros requisitos. Los hogares serán entregados en comodato.