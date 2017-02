Es el principal ministro político del macrismo y en su visita a San Juan le dio un fuerte espaldarazo a las dos figuras que vienen sonando como cabezas de las listas de senadores y diputados para las elecciones de este año en la encaminada alianza entre Cambiemos y Compromiso con San Juan. "Espero que participen de la elección", destacó el titular de la cartera del Interior, Rogelio Frigerio. El alfil del presidente Macri llegó ayer a la provincia para participar de la histórica edición del cruce sanmartiniano junto a su par de Seguridad, Patricia Bullrich.



Desde el año pasado que el senador Roberto Basualdo y el diputado nacional Eduardo Cáceres vienen sonando en boca de todos como los dirigentes que se postularán para repetir sus bancas, aunque ellos vienen aclarando que no hay nada cerrado. La definición de ayer fue la primera que realiza un funcionario nacional públicamente sobre la posible fórmula, a lo que se agrega el peso específico de Frigerio, lo que pone a la dupla con mayores chances de consolidarse.



Además, sorprende que el funcionario macrista haya manifestado su deseo de que Basualdo y Cáceres sean parte de la contienda electoral con tanto tiempo de anticipación a la fecha de elecciones, cuando por ejemplo en otras provincias clave, como Buenos Aires, todavía no se dan a conocer quiénes serán los referentes del Gobierno nacional.



El ministro del Interior pisó suelo sanjuanino a las 17.40 y fue recibido en el aeropuerto por el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi; el ministro de Planificación e Infraestructura, Julio Ortiz Andino, y por titular del Enacom en San Juan, el macrista Enzo Cornejo. Frigerio diálogo en exclusiva con DIARIO DE CUYO, donde dijo que espera que ambos dirigentes "participen en la elección legislativa" y dejó definiciones sobre temas como la coparticipación y las paritarias docentes (ver Frases).



Estos comicios ponen en juego 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en Senadores y es clave para el Gobierno Nacional y su intención de tener más representación en el Congreso, donde hoy es minoría.

Frigerio fue contundente al manifestar que "claramente Basualdo y Cáceres son los dirigentes más representativos de nuestro espacio político y de Cambiemos y espero que participen de la elección".



Además aclaró que tanto el senador como el diputado "saben que tienen una responsabilidad muy importante de consolidar el proceso de transformación que comenzó hace doce meses en la Argentina y del que ellos son parte".



Cáceres es el actual presidente del Pro en San Juan y el principal referente del partido de Macri en la provincia.

Para el legislador sería la segunda vez que se pone en consideración del electorado sanjuanino para un cargo nacional, ya que en 2013 consiguió la banca en la elección en la que el Pro fue dentro del frente Compromiso Federal, que lideraba el basualdismo.



La alianza entre el Pro y Producción y Trabajo no se pudo dar en 2015, pero va bien encaminada para el comicio de este año. Al tomar las riendas de su partido, Basualdo confirmó que iba a trabajar para entablar una sociedad con el macrismo y que el que no se sintiera cómodo, "que no esté". Además, Basualdo viene apoyando con su voto todos los proyectos que el Ejecutivo nacional ha girado al Congreso en el último año para su tratamiento.

Frigerio ya es un funcionario conocido para la provincia, dado que es el ministro que más veces pisó suelo sanjuanino. Además, ha logrado un buen diálogo institucional con el gobernador Uñac.

"Las provincias exigen que la paritaria sea entre ellas y los gremios y que la Nación no se meta".

"Con el fondo compensador las provincias tienen que ir a un esquema donde deje de existir".

"El 14 habrá una reunión con los ministros de Hacienda para arrancar a discutir la coparticipación".

"Creo que debería haber un sistema que premie a provincias que administren bien sus recursos".

Cumbre partidaria



Hoy a las 17, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, mantendrá un encuentro con los dirigentes sanjuaninos del frente Cambiemos y referentes de Compromiso con San Juan y otros aliados. El objetivo es que la funcionaria brinde una charla sobre gestión y política. La reunión se llevará a cabo en el Hotel Provincial.

Los que participarán de la cumbre son el macrista Enzo Cornejo, al frente del Enacom; Eduardo Licciardi, del basualdismo; Eduardo Castro, del radicalismo; Alberto Sánchez y Fernando Moya, de Dignidad Ciudadana; Miguel Arancibia, del Grupo 1852; el bloquista Francisco Montes, el chimbero Mauricio Camacho, Miguel Agüero del partido Fe, y las macristas Viviana López, de la Gerencia de Empleo, y Gimena Martinazzo, del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Además de Bullrich, estará presente Diego Nazareno, director nacional de Articulación y Enlace con los Poderes Judiciales.