Viejas épocas. Marcelo Marinero y Jorge Espejo compartían actos oficiales. Ahora no se pueden ni ver por el fragor de la lucha por la Intendencia.



El diputado iglesiano Jorge Espejo salió ayer a pegarle a la gestión del intendente Marcelo Marinero en su lado más flaco y polémico: el manejo de los fondos. El legislador criticó que el jefe comunal le pidiera en enero a la provincia un adelanto de coparticipación de 16 millones de pesos para pagar salarios cuando entre 2018 y lo que va del año entraron a las arcas poco más de 213 millones de pesos por las regalías mineras. Los recursos que recibe el municipio por la explotación de la mina Veladero están destinados a obra pública, por lo que el resto de los ingresos queda liberado para sortear sin inconvenientes los sueldos del personal, cosa que a Marinero le cuesta afrontar. De hecho, Espejo resaltó que no hay obras con dinero propio y hay atrasos en los pagos a los empleados monotributistas. Mucho tiene que ver el sobredimensionado plantel de trabajadores, que supera los mil agentes, según los cálculos oficiales. Pese a la insistencia de este medio, el jefe comunal no atendió los llamados.

Los cuestionamientos del diputado bloquista se dan con miras a las elecciones generales del 2 de junio, cuya campaña arrancará oficialmente el próximo domingo. Si bien Espejo compartió fórmula no sólo con Marcelo Marinero sino también con el hermano de este, Mauro, su distanciamiento con ambos correligionarios viene desde hace tiempo y el quiebre definitivo quedó plasmado en este comicio. Es que el legislador armó un partido municipal y en las PASO sacó más votos que el actual intendente, por lo que quedó posicionado para romper con la hegemonía de los Marinero. Espejo inclusive viene señalando aprietes de los Marinero hacia los empleados de cara a la general.

No es la primera vez que hay críticas por el pedido de fondos a la provincia por parte del jefe comunal. A fines de 2017 había reconocido en un medio radial que solicitó 4 millones de pesos del Fondo de Emergencia Municipal y fuentes del departamento habían señalado que era para pagar salarios. Ahora Espejo cargó contra un adelanto de 16 millones de pesos de coparticipación, que ingresó el 11 de enero, según resaltó. La plata bajo ese concepto para el departamento fue de poco más de 17 millones de pesos en ese mes, según el nuevo esquema de distribución impulsado por la gestión uñaquista.

El diputado destacó que la comuna "no está cumpliendo con el pago de todos los trabajadores, que están atrasados en sus contratos y monotributos. Se les está adeudando siempre, en algunos casos un mes, en otros dos meses, lo que genera una crisis". Encima, hizo hincapié en que la coparticipación que recibe Iglesia es "cuantiosa", al punto de que está por arriba de Zonda, Valle Fértil, Ullum, San Martín, 9 de Julio, Calingasta y Angaco. En los tres primeros meses del año, el departamento embolsó 43,6 millones de pesos.

Como contrapartida puso los recursos que recibe el municipio en concepto de regalías. Según indicó, las planillas de acreditaciones reflejan que en todo 2018 y hasta marzo de este año, la comuna percibió 213.283.990 pesos. Sin embargo, Espejo remarcó que "Iglesia no ha crecido nada, no hay progreso, no hay obras con fondos municipales". En ese marco, reiteró que si llega a la Intendencia investigará qué pasó con el manejo de los fondos.

El cuestionamiento por el uso de las regalías tampoco es nuevo. El exintendente y hoy diputado, Mauro Marinero, también recibió dardos por parte de funcionarios de la gestión pasada.





PASO

Resultados

Con su partido municipal Somos Integración, Jorge Espejo, que va por la Intendencia, sacó 2.102 votos. Por su parte, Marcelo Marinero, quien busca la reelección, cosechó 1.943 adhesiones con el sello del Frente Todos.