"Es muy raro cómo actuó el juez y no me cabe dudas de que hay un trato privilegiado porque el imputado es el hijo del intendente. Está siendo parcial y no está aplicando el derecho", aseguró el abogado Leonardo Villalba. A quien le apuntó es a Eduardo Vega, recientemente nombrado juez de Jáchal y quien está al frente del expediente que lo tiene en la mira a Mariano Elías Vega, hijo de Miguel Vega, jefe comunal del departamento norteño. El joven fue denunciado en una causa por violencia de género e intrafamiliar y la dura acusación del profesional radica en que, según indicó, no fue aceptada su participación en el expediente como parte querellante (en representación de la mujer que presentó la denuncia), lo que iría en contra de lo que establece la norma que señala que las víctimas tienen plena participación en el proceso. Además, dijo que, tras la denuncia, no hubo allanamiento, no se pidió una detención, que se le otorgó una eximición de prisión al presunto imputado y que "sólo se le tomó una declaración informativa cuando debió ser una indagatoria". El juez Vega no respondió los llamados y los mensajes de este medio.

Fuentes judiciales confirmaron que la denuncia contra Mariano Vega llegó al despacho del juez en los primeros días de marzo por un hecho de violencia que fue denunciado a fines de febrero en la comisaría del departamento. Según dijo Villalba, el hijo del intendente "irrumpió en el domicilio de su expareja, rompió una puerta, la tomó de los brazos, la agredió, la amenazó y se fue del lugar". Con esos elementos, señaló que "debió ser detenido e indagado, lo que no se produjo", por lo que el juez "incurrió en una serie de anomalías". Por otro lado, indicó que "lo raro es que, tanto el papá del chico (el intendente Vega) y su mujer han concurrido al domicilio del padre de mi defendida para definir el destino de unos muebles que sus hijos habían adquirido en conjunto y solicitaron que no siguieron adelante con la causa", por lo que entiende que hubo presión por parte de la familia Vega para no avanzar en el expediente contra su hijo.

El abogado dijo que lo único que hizo bien el juez fue "dictar las medidas preventivas como prohibición de acercamiento", aunque criticó el resto de su accionar al señalar que incurre "en un desconocimiento total del derecho". Incluso, dijo que "hasta la Corte debe tomar intervención para que se revisen las anomalías". Por otro lado, fuentes oficiales indicaron que, si bien hay un convenio entre la Corte y el municipio, llamó la atención que, tras la denuncia, haya tomado intervención el Centro de Contención Integral de la Familia, que depende de la comuna.