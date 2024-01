Amanda Días, titular del Juzgado Civil Nº11, rechazó ayer el amparo que habían presentado dos trabajadores contratados que habían sido designados a planta permanente en noviembre del año pasado y quedaron fuera tras la rescisión de contratos y la baja de todo personal que no hubiera cumplido los seis meses para lograr la estabilidad que realizó el gobierno de Marcelo Orrego. Fuentes judiciales explicaron que el planteo de los exempleados no caminó, debido a que no habían agotado la vía administrativa antes de llegar a la Justicia, además de no demostrar cuál era la urgencia del caso para que se deba tratar en feria judicial.

El pedido de las dos excontratados se desencadenó luego de que Orrego comenzara con su plan de "austeridad", en el que redujo la planta política en un 30 por ciento y bajó contrataciones, renovaciones y pases a planta permanente que habían sido realizados en el último año de la gestión del exgobernador Sergio Uñac.

Los recursos de amparo, en el que dos personas solicitaron ser reincorporados, fueron presentado el jueves bajo un mismo representante legal. En ese marco, las fuentes señalaron que los planteos fueron rechazados por cuestiones formales de procedimiento. De acuerdo a lo que se desprende de los escritos, los extrabajadores tampoco cumplían con el plazo mínimo de seis meses de estabilidad laboral que es requerido por la Constitución. Sucede que ambas personas habían ingresado recientemente a la administración pública. Una de ellas había comenzado a trabajar en marzo del año pasado, mientras que la otra lo había hecho en diciembre de 2022 bajo el régimen de contrato de colaboración. En ambos casos, las personas pasaron a planta permanente en noviembre. No obstante, los excontratados pueden apelar el fallo.