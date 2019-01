Juntos. El bloque de Cambiemos trató de trabajar en conjunto, aunque tuvo diferencias. Se espera que una vez que arranque el periodo legislativo, los concejales se separen.

La salida de Dignidad Ciudadana del frente opositor Cambiemos generó una puja dentro de la bancada que tiene en el Concejo Deliberante de Capital y que promete derivar en más divisiones. Hasta fines del año pasado, la presidencia del bloque opositor estaba en manos de la dirigente del PRO, María Eugenia Raverta, quien le pasó el mando a Ricardo Marún, de Dignidad Ciudadana. Al llegar al cargo, este último reemplazó a los tres funcionarios macristas de dicho bloque y puso a gente de su partido. Así, el secretario Gerardo Cáceres le dejó el lugar a Federica Mariconda, el director Rodolfo Mazzanti fue reemplazado por ana María Lucero y la asesora Lorena Lobos, por Esteban Jofré. Marún adujo que los que fueron desplazados "no respondían a las necesidades legislativas que requieren los concejales". De los que salieron, el primero es hermano del diputado nacional Eduardo Cáceres y presidente del PRO local, por lo que la movida no cayó bien dentro del partido, indicaron fuentes calificadas. Al ser consultada, Raverta indicó que Marún tiene la posibilidad de hacer los cambios, pero que le llamó la atención la decisión y entiende que el edil "tiene otra visión y se maneja de otra manera a la mía". Por su parte, el tercer integrante del bloque Cambiemos, Gabriel D"Amico, representante de los municipales, intentó revertir la situación y firmó un documento solicitando que Raverta continúe como presidente, movida que no prosperó, ya que la dirigente decidió dejar atrás la presidencia. La puja surge luego de que Dignidad Ciudadana decidiera no integrar el frente opositor Con Vos que lidera Marcelo Orrego y que, a su vez, el gremio de los municipales mostrara un acercamiento al gobernador Sergio Uñac, dijeron las fuentes. Así, tanto Raverta como Marún no descartaron abrirse del bloque y que cada uno de ellos conforme un espacio unipersonal en el Concejo cuando en marzo comience el periodo legislativo. Por el momento, los cambios que hizo Marún siguen en pie.