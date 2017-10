A continuación, DIARIO DE CUYO brinda a los lectores una serie de claves para tener en cuenta durante las elecciones de hoy. En 20 datos se resumió todo lo que hay que saber para que en esta jornada electoral no haya contratiempos.





1 El voto en las Elecciones Generales de hoy es obligatorio para todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral.



2 Todos los argentinos mayores de 16 años, inclusive los que cumplan hoy esa edad, están habilitados a votar en estas Elecciones siempre que hayan tramitado la actualización de su DNI antes del 25 de abril de este año.



3 Se puede votar con los siguientes documentos: Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, tarjeta del DNI libreta celeste y nuevo DNI tarjeta. En cualquier opción, siempre debe corresponder al último ejemplar que figura en el padrón electoral. Pero sí está permitido asistir con una versión posterior al documento que figura registrado.



4 Quien aún no sabe en qué escuela debe votar, puede ingresar a la web de la Justicia Nacional Electoral, www.padron.gob.ar. Allí debe ingresar su número de DNI, sexo y una clave, y aparecerá el nombre y dirección del establecimiento, así como el número de mesa y de orden.

5 También se puede averiguar el lugar donde cada uno debe votar llamando sin costo al 0800-999-7237, o enviando un SMS gratuito al 30777 con la palabra VOTO (espacio), el número de DNI, (espacio) más la letra M para masculino o F para femenino.



6 Quien no se presente hoy a votar y no acredite luego una justificación por escrito es pasible de ser castigado con una multa de $50. Esa sanción económica asciende a $100 en el caso que tampoco haya asistido a votar en las PASO que se realizaron en agosto último. Como los montos de las multas son acumulativos, ante una tercera infracción se tendrá que abonar $200, $400 para la cuarta y $500 desde la quinta en adelante.



7 Si el elector falta hoy y luego incluso se niega a pagar la multa que le apliquen, se enfrenta a nuevos castigos que van desde trabas para tramitar su pasaporte o licencia de conducir, hasta dificultades para acceder a créditos.



8 Quien se encuentre a más de 500 kilómetros de donde debe votar puede acreditar esa distancia en el destacamento policial más cercano a donde esté. Allí se le dará un certificado escrito que lo exime de presentarse a votar y evita posteriores sanciones.



9 No están obligados de ir a votar quienes se encuentren enfermos, o imposibilitados de trasladarse por cuestiones de salud. Eso debe ser acreditado por un médico y la ley permite que incluso el certificado de un médico particular tenga validez para ese fin.



10 Hay servicios públicos que funcionarán hoy, como transporte, hospitales y centros de salud, y otros tantos. El personal que hoy mismo cumple ese tipo de tareas en horario del comicio está autorizado a no presentarse a votar.



11 Toda persona que no se haya presentado a votar y que tenga una justificación certificada, debe dirigirse a la Secretaría Electoral correspondiente al distrito de su domicilio para justificar su abstención, con la documentación pertinente. Ese trámite le permitirá además presentarse a votar en las Generales de octubre.



12 La veda electoral está vigente desde antes de ayer a las 8 de la mañana y rige hasta las 18 de hoy, cuando se dé por clausurado el comicio en las escuelas. A esa hora comenzará el escrutinio de lo votado en cada mesa.



13 Estar en veda significa que no se puede hacer proselitismo ni propaganda política en público, ni se puede divulgar encuestas o sondeos preelectorales. De todos modos, si bien estas reglas alcanzan también a los medios de comunicación tradicionales, el Código Electoral Nacional no prevé nada para Internet y las redes sociales.



14 Por la misma veda, hasta las 21 de hoy está prohibido todo tipo de espectáculo con asistencia de público, tanto al aire libre como en espacios cerrados, no importa si es de carácter artístico, deportivo o de cualquier otra índole. Además, hoy no se puede vender alcohol en los negocios ni en bares o restaurantes, también hasta las 21 horas.



15 Si en el cuarto oscuro no está la boleta que quiere el votante, debe avisarle del faltante al Presidente de mesa. Pero no debe decir de qué candidato o partido es el voto que falta, porque será interpretado como una violación del Código Electoral al "cantar" el voto de ese modo. Los fiscales de los partidos son los encargados de reponer boletas faltantes.



16 El elector puede cortar boleta, es decir que puede votar por la lista de candidatos a senador de un partido o frente, y la lista de candidatos a diputado nacional de otro partido o frente distinto.



17 Haya o no cortado boleta, el sobre que ingrese el votante a la urna debe estar firmado sí o sí por las autoridades de mesa y no debe contener más elementos en su interior que el voto en cuestión. Además, dicho voto debe estar en perfecto estado, ya que si está rasgado o le falta una parte, será recurrido y puede ser considerado nulo.



18 Si el sobre ingresa vacío a la urna, será contado como voto en blanco para ambas categorías elegibles. Si se pone sólo el voto con una lista para diputado, significa que el voto para senador es en blanco, y viceversa.



19 Si alguien observa una irregularidad durante el comicio y quiere denunciarla, puede hacerlo ante el delegado de la Justicia Nacional Electoral que hay en cada establecimiento escolar. También se pueden efectuar las denuncias vía online, a través de la web denuncias.electoral.gov.ar. Este portal está disponible para realizar denuncias relacionadas con infracciones y prohibiciones previstos para la campaña electoral. No sirve para reclamar sobre errores u omisiones en el padrón electoral.



20 Sí o sí en cada escuela debe haber un Cuarto Oscuro Accesible (COA), que es para que puedan votar los electores registrados en otras mesas que presenten alguna discapacidad o limitación -permanente, transitoria-, así como adultos mayores y mujeres embarazadas y/o con niños. Debe estar identificado con un letrero o un cartel bien visible.