Desde la alianza que lidera el precandidato a presidente Javier Milei, sacaron ayer un comunicado en el que resaltaron que "el frente Unidos por San Juan (Marcelo Orrego) y Evolución Liberal (Sergio Vallejos) no tienen nada que ver políticamente con La Libertad Avanza, ya que ambos responden a Horacio Rodríguez Larreta". No fue lo único, ya que el propio libertario subió el comunicado a su estado de Instagram, es decir, lo hizo suyo. La movida no sólo marca una fuerte diferencia, sino también hasta un destrato político. Vallejos viene pegándose al "león" para tratar de captar votos, pero se encuentra en la coalición que lidera Orrego, que fue Juntos por el Cambio, a la que le sumará el caudal que obtenga. Justamente, ese espacio es el que Milei viene combatiendo a nivel nacional. Como contrapartida, el economista estará hoy con el y las candidatas a Gobernadora de Desarrollo y Libertad y a las 10 dará una charla abierta en el Club Social San Juan, para, luego, caminar por la peatonal.

Luego de que en 2021 fuera electo diputado nacional, Milei ha crecido en exposición y conocimiento en el electorado y algunas encuestas lo ubican en el medio de la discusión presidencial de las dos grandes alianzas nacionales: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Si bien la elección del 14 de mayo es netamente provincial, su figura es un polo de atracción para impulsar a aquellos candidatos que quieran estar bajo su ala.

Así, la Cruzada Renovadora, ADN, el Partido Libertario, agrupaciones como el Partido Demócrata e Ideas de la Libertad, y hasta el propio Vallejos confluyeron en las conversaciones para alinearse con Milei. El primero de los partidos rompió el acuerdo con el "león", pero siguió en sociedad con las otras fuerzas, mientras que el empresario textil se fue peleado con el resto de los integrantes.

El vínculo con el núcleo íntimo del libertario, su armador Carlos Kikuchi y su hermana, Karina Milei, lo cultivó José Peluc, coordinador del frente Desarrollo y Libertad, que lleva tres postulantes a la Gobernación bajo el nuevo sistema electoral: Agustín Ramírez, Yolanda Agüero y Paola Miers. Dicha alianza fue la que consiguió la exclusividad en el uso de los símbolos y la imagen del diputado nacional de La Libertad Avanza, con el aval de Karina Milei y la resolución del Tribunal Electoral. Tuvo una fuerte disputa con Evolución Liberal, de Vallejos, que también quería usar los emblemas y la foto del candidato a presidente en las boletas de cara a la elección, ya dentro de Unidos por San Juan de Orrego. Sin embargo, perdió la batalla y hasta tuvo que bajar la cartelería callejera que había desplegado en la provincia.

Ahora, Milei y su espacio se despegaron de la coalición de Orrego y de Vallejos a través de un comunicado. Ambos están en lo que fue Juntos por el Cambio, la alianza con la que había señalado que no podían tener nada mientras estuviera la UCR, Coalición Cívica y Rodríguez Larreta, del Pro. De hecho, ligó al santaluceño con el jefe de Gobierno porteño, lo que, en la práctica, es casi un hecho, aunque Orrego no lo ha hecho públicamente. Y, encima, también vinculó al empresario textil. Los que sí han revelado su encolumnamiento con el alcalde son Enzo Cornejo, del Pro, y Rodolfo Colombo, de Actuar.

ACTIVIDAD

Javier Milei brindará una charla abierta sobre la situación económica y social en Argentina. La actividad será a las 10 en el Club Social San Juan, ubicado en Rivadavia 68 (E). Luego, el diputado nacional de La Libertad Avanza recorrerá la Peatonal.