Luego de que el concejal Emanuel Castro, de Juntos por el Cambio, cuestionara a la intendenta de Caucete, Romina Rosas, por el aumento en la planta política y solicitara un pedido de informe, la jefa comunal salió al cruce y dijo que lo que se hizo fue "una reestructuración del Ejecutivo". Así, explicó que si bien "tiene que ver con un número distinto de cargos con respecto a los que había antes, no implica un mayor gasto" de dinero. En ese marco, señaló que algunas "subsecretarías pasaron a ser secretarías, y otras terminaron siendo dirección". El concejal había indicado que en la aprobación del presupuesto 2024, estaba la "creación de nuevos cargos y la ampliación de la planta política" y que esto se había tratado durante la "gestión pasada". Por lo que, luego de esto, la planta política había pasado de 30 a 44 funcionarios.

En ese marco, Rosas dijo que el movimiento dentro de la municipalidad fue por una "reestructuración del organigrama y que no hay un aumento del 50 por ciento". Al ser consultada por la cantidad de cargos dijo "no tengo el número exacto. Hay algunas direcciones que están creadas pero no están ocupadas. Hay 6 que están vacías".

En cuanto al pedido de informe, comentó que lo que se solicitó fue un requerimiento para saber "quién es el funcionario a cargo en las distintas secretarías, subsecretarías, direcciones y subdirecciones", pero que "no menciona ni pide explicación de por qué los cargos". Por lo tanto, expresó que "hay una intencionalidad política de ensuciar" con este tipo de maniobras.

En ese marco, apuntó contra el edil por "levantarse de las sesiones" y "no participar" cuando se trató la ordenanza de "paridad de género".