Una de las incógnitas en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) era saber cuál iba a ser el futuro del actual rector Oscar Nasisi, quien en junio dejará el máximo puesto, ya que no puede repetir porque cumplirá su segundo mandato. Pero el mandamás de la casa de altos estudios tiró una pista sobre su futuro, dado que reconoció que está evaluando volver a competir por el Decanato de la Facultad de Ingeniería, el lugar en el que estuvo por dos períodos y lo catapultó al sillón del edificio de esquina Jujuy y Mitre.

La versión que circuló con fuerza es que Nasisi le habría dicho a su grupo de trabajo que va a ser candidato en Ingeniería, pero, al ser consultado, manifestó que hubo "una charla hacia fin de año y dije que podía ser una posibilidad. Lo estoy evaluando. Estoy viendo si tengo ganas o no de meterme en la facultad. Sí hay un grupo que me lo ha pedido, pero aún no lo he definido".

Nasisi fue decano de Ingeniería de 2005 a 2012 y luego saltó al Rectorado. En todos esos años armó una estructura política universitaria, compuesta por sectores docentes, no docentes (ex personal de apoyo universitario), alumnos y graduados. De hecho, la última muestra de su peso fue la elección de Centros de Estudiantes del año pasado, en la que la agrupación Ideas, a la que respaldó, se impuso en tres de las seis unidades que representan a los alumnos.

Pese al espacio que gestó y a que su lugar de origen es Ingeniería, la disputa no le será fácil a Nasisi. Según distintas fuentes consultadas y de acuerdo a los registros, luego de que dejara la facultad, los candidatos que apoyó no pudieron hacer pie. Un caso fue el de Marcelo Bellini, quien en 2012 fue por el Decanato y perdió ante Roberto Gómez Guirado. El otro se dio en 2016, cuando respaldó a Walter Melián, quien cayó en la contienda frente a Tadeo Berenguer y Enrique Conti. Los dos fueron al balotaje y el rector le dio la derecha a Conti, que terminó derrotado por Berenguer. Pese a que este último puede pelear por otro mandato en Ingeniería, decidió dejarle la candidatura al vicedecano, Mario Fernández, y está como postulante a vicerrector, acompañando a Mónica Coca.

En Ingeniería ya está en carrera el vicedecano Mario Fernández. Suena Miguel Garcés.

Así las cosas, en la unidad académica ya está en carrera Fernández y el otro que suena es Miguel Garcés. Si Nasisi decide volver a jugar en la facultad, deberá enfrentar a uno o a ambos ingenieros.

Entre los trascendidos que circularon en enero está también el que señala que Nasisi respaldaría a Jorge Cocinero, actual secretario de Obras, como candidato a rector. Sin embargo, el titular de la UNSJ remarcó que "no le he dado el apoyo, como tampoco a ninguno de los otros postulantes. Veré más adelante si realmente le doy o no el respaldo a alguno en particular". Además, no dejó pasar la oportunidad para lanzarle algunos dardos a un grupo de candidatos con el que venía hablando, cuyos integrantes (Coca, Rodolfo Bloch y Roberto Gómez) están trabajando para armar un solo sector (Ver aparte). "Ellos han estado manteniendo reuniones. A mí no me han hecho partícipe y, por lo tanto, me siento fuera de ese espacio. Son decisiones que han tomado y sabrán por qué lo hicieron de esa forma. Sí creo que, si estamos todos en un mismo espacio, tengo cosas para decir como conductor de la Universidad, pero no las quisieron escuchar. No es malestar, cada uno es dueño de moverse como quiera".





Vaivenes

¿Pacto o malentendido?

En Radio Sarmiento, Rodolfo Bloch había expresado que esperaba contar con el apoyo del rector Oscar Nasisi para esta elección, ya que en el comicio de 2016 se bajó para que el mandamás universitario pudiera lograr su segundo mandato. Sin embargo, Nasisi aseguró que "nunca quedamos en que yo iba a apoyarlo directamente", a lo que agregó que "no lo he charlado con él en ningún momento". Además, manifestó que "todo el mundo quiere ser la continuidad y por ahora no la hay hasta que yo no diga si hay algún candidato al que le voy a dar mi apoyo para continuar con mi gestión".

Marcha atrás en la encuesta

El decano de Exactas, Rodolfo Bloch, había lanzado un comunicado en el que señalaba que su par de Arquitectura, Roberto Gómez, y la vicerrectora Mónica Coca se iban a someter a una encuesta para definir al candidato y vice para el Rectorado de ese espacio. Sin embargo, la movida desató críticas y quedó descartada debido a la complejidad y lo costoso de hacer un sondeo de ese tipo en la UNSJ, destacaron fuentes del sector. No obstante, la relación entre los tres sigue siendo muy buena, al punto de que siguen en conversaciones para ver cómo pueden trabajar en conjunto.

Calendario electoral

Fechas clave

El Consejo Superior de la UNSJ determinó que las elecciones tendrán lugar el 10 de junio, mientras que el 18 de ese mes será el balotaje, en caso de ser necesario. El 18 de mayo será la presentación de las listas y fórmulas.