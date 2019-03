Durante la noche de este martes, el gobernador Sergio Uñac se sentó junto al periodista nacional Luis Novaresio para realizar una entrevista cara a cara en el programa LNE, que emite A24. Allí, el mandatario sanjuanino se mostró muy crítico con la gestión que llevó adelante el presidente Mauricio Macri, dijo que le recomendaría a Cristina de Kirchner que no sea candidata a presidenta en las elecciones de este año y no descartó ser candidato a vicepresidente junto al economista Roberto Lavagna. Por otro lado, se separó del peronismo federal.

"Yo tengo elecciones en San Juan ahora, el 31 de marzo y el desafío me parece interesante. Además, siempre debemos saber primero si llegamos para qué. Primero habría que generar un modelo, una propuesta. Creo que es aventurado decir eso, por lo menos por ahora. Mi primera responsabilidad inmediata es presentarme en San Juan. Yo debería gobernar San Juan de 2019 a 2023, pero eso no quiera decir que me extraiga de manera permanente de la realidad nacional. Desde el federalismo, lo que pasa en mi provincia impacta en la economía nacional. No me abstraigo de nada, no me estoy abstrayendo de nada, pero debo ser honesto que estoy preparado para gobernar San Juan, cuando pueda pasar ese desafío, lo veremos en los próximos meses", aseguró ante la consulta sobre la posibilidad de ser candidato.

En anteriores entrevistas, incluidas las dadas a este medio, Uñac dijo que no sería candidato a vicepresidente.

En cuanto a la pregunta sobre la gestión de Mauricio Macri, Uñac afirmó que "creo que lo calificaría según sus propias palabras, ha dicho que la sociedad está enojada con el Gobierno. No cumplieron con las expectativas que les habían propuesto a los argentinos. La gente no está conforme con el desarrollo del Gobierno. Es un gobierno al que faltó mucho, le faltó vocación de servicio o un proyecto claro sobre qué hacer con la economía. Creo que vinieron a hacer esto, pero encima no lo hicieron bien. Según mi visión es un modelo equivocado, que genera pérdida de empleo, aumento de la pobreza. Hay lugares donde hemos amortiguado esta situación, San Juan es uno de ellos".

Por otra parte, se refirió a las últimas declaraciones del Presidente y sostuvo que, "le creí al Presidente algunas de las cosas y otras me llamaron la atención. La definición sobre su padre me llamó la atención. Sobre esa definición surge por qué no lo denunció antes de su muerte. Yo, si no se lo dije en vida no se lo hubiese dicho después de muerto, en definitiva, no cumplió ni con uno ni con otro".

En el momento de referirse a la gestión de Cristina Fernández, opinó: "Creo que el gobierno de Cristina tuvo mucha voluntad, imprimió muchos cambios, aunque tuvo errores. En términos reales coincido en que el gobierno de Macri va a dejar una herencia peor que la de Cristina, tenemos una tasa del 70 por ciento, no hay negocio lícito que pueda dar esa rentabilidad".

A su vez, comentó que "creo los argentinos debemos proponer una alternativa superadora a Macri y Cristina. Esa es la grieta misma y nosotros nos merecemos un perfil distinto, más allá a que reconozcamos lo que hizo cada uno. El próximo presidente debería impulsar una reforma constitucional en la que el presidente pueda estar sólo uno o dos periodos y a partir de ahí no pueda participar más de una elección a ese cargo".

Y se mostró tajante al afirmar: "Si yo fuera allegado a Cristina, familia, le aconsejaría que después de sus dos periodos no debería volverse a presentar".

En torno a Roberto Lavagna afirmó que "me parece una persona muy interesante y yo diría es un candidato que ofrece respeto internacional, que estuvo a cargo de un ministerio -el de economía- e hizo una buena tarea. Creo que tiene mucho conocimiento técnico, sabe lo que tiene que hacer, pero además tiene visión política y creo que puede aglutinar distintos sectores".