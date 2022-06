El Gobernador se refirió también el viaje que realizará a Toronto, en Canadá, donde tendrá la oportunidad de participar de la convención de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), la principal reunión sobre minería y exploración de minerales a nivel global. En ese contexto afirmó: “Durante las 6 ó 7 veces que yo he tenido la posibilidad de ir, el país ha cambiado 3 ó 4 veces el esquema impositivo. Eso atenta contra la inversión. Nos guste o no, cada vez que nosotros cambiamos estas variables en contra de quienes deciden a invertir. En el caso, por ejemplo, del último proyecto que es Josemaría, es plata que se ingresa durante 3, 4, 5 años y se tiene que empezar a producir para después generar ganancias. Hay que ser muy finito en que las condiciones se puedan por lo menos mantener, si se puede mejorar ya sería un escenario muy positivo. En este marco San Juan ha mantenido un esquema impositivo que ha tendido a mejorar las inversiones".

E indicó: "Nosotros pensamos un San Juan con una economía muy diversificada. No va a alcanzar solo con el Estado pagando salarios y no va al alcanzar sólo con las actividades tradicionales. Y no es dejando ninguna actividad. Sino que hubo que sumarle otras. La minería es una. Pero también están el cannabis medicinal, las energías renovables, el turismo. El turismo nacional o internacional no viene a ver cómo estamos nosotros, viene a ver qué tenemos nosotros. Hay que generar muchas actividades porque de este sector dependen 5.000 familias que no nos podemos dar el lujo de que pierdan un solo puesto de trabajo. Por eso generamos atractivos culturales, deportivos, para que haya motivos para visitar San Juan. Solo con el Valle de la Luna no alcanza".

Para finalizar sostuvo: "En ese marco, la presencia de San Juan en el Instituto Fraser es muy importante. En su índice de medición de la confianza, San Juan ha sido designado primero en Argentina y también primero en Latinoamérica, por encima de Chile y Perú. Por eso, a Toronto vamos con todas las intenciones de que no sólo sea Josemaría sino que vengan muchas empresas más. Hemos pasado de los minerales preciosos como el oro y la plata, a los minerales industriales más reclamados en la actualidad como es, en el caso de Josémaría, el cobre”.