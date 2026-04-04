    • 4 de abril de 2026 - 22:56

    Capital Humano: exjefe de Pettovello se defendió por crédito de $420 millones

    El exjefe de Gabinete de Capital Humano negó irregularidades por un crédito millonario y cuestionó su salida del ministerio.

    El caso en Capital Humano generó polémica tras el crédito millonario y la salida del funcionario Leandro Massaccesi. &nbsp;

    El caso en Capital Humano generó polémica tras el crédito millonario y la salida del funcionario Leandro Massaccesi.

     

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    El escándalo en el Ministerio de Capital Humano sumó un nuevo capítulo luego de que Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete de Sandra Pettovello, se defendiera públicamente por un crédito de $420 millones. El exfuncionario aseguró que cumplió todos los requisitos legales y negó cualquier irregularidad.

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    Capital Humano: la defensa tras la polémica

    Massaccesi rompió el silencio tras su salida y explicó que el crédito fue solicitado junto a su pareja para la compra de su primera vivienda, mediante un trámite formal ante el Banco Nación.

    “El proceso fue completamente transparente y cumpliendo con todos los requisitos”, sostuvo, al tiempo que remarcó: “No vine a la política a servirme de ella”, en un intento por despegarse de las críticas.

    El exfuncionario también subrayó que el préstamo será pagado a 30 años, y defendió el derecho de los funcionarios a acceder a créditos bajo las mismas condiciones que cualquier ciudadano.

    El trasfondo político en Capital Humano

    La salida de Massaccesi fue decidida por la ministra Sandra Pettovello, en medio de la controversia generada por el acceso al crédito. Según trascendió, la decisión no estuvo ligada a la legalidad del préstamo, sino al impacto político del caso.

    Dentro del ministerio, la medida responde a una línea estricta: evitar situaciones que puedan entrar en conflicto con el discurso de austeridad que intenta sostener la gestión.

    Este criterio ya tuvo antecedentes dentro del área, lo que evidencia una política interna de tolerancia cero frente a hechos que puedan generar cuestionamientos públicos.

    En su despedida, Massaccesi expresó su malestar por el desenlace: “Lamento lo intempestivo de la situación”, aunque aseguró irse con tranquilidad por su gestión.

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