Cuánto costaría reimprimir las boletas sin la cara de José Luis Espert para las elecciones del 26 de octubre Luego de la renuncia del primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, el juez electoral Alejos Ramos Padilla definirá cómo quedará la lista de LLA y si se realiza la reimpresión de boletas, que tiene un costo millonario.

Tras anunciarse la renuncia de José Luis Espert a su candidatura de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, la justicia electoral federal de la provincia de Buenos Aires debe definir cómo quedará la lista, en caso de que la pase a encabezar Diego Santilli, y si se reimprimen o no las boletas. La reimpresión de las boletas tendría un costo extra cercano a los 13 millones de dólares.

En paralelo, luego de que Espert renunciará a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Provincia de Buenos Aires, fuentes judiciales analizaron los pasos a seguir y temerían que si se decide reimprimir boletas no se lleguen a cumplir los plazos establecidos. Hasta el momento, no se imprimió la totalidad de las boletas únicas requeridas para el padrón electoral bonaerense, dado que aún faltan repartirse en la Primera y en la Tercera secciones electorales del distrito.

La decisión fue tomada desde LLA a partir del Decreto de promulgación de las reformas al Código Nacional Electoral, que en su artículo 7 indica que ante el fallecimiento, incapacidad, inhabilitación o renuncia de un precandidato/candidato oficializado, este será reemplazado “por la persona del mismo género que le sigue en la lista”, en este caso Santilli.

De todas formas, desde la Cámara Nacional Electoral le indicaron que el artículo se interpreta en el marco de la Paridad de Género, en los casos donde la cabeza de lista es una mujer, permitiendo que esta sea reemplazada por otra, por lo que el reemplazo también podría haberlo realizado Karen Reichardt.

Considerando que aún no está todo dicho, la decisión final debe tomarla el juez electoral con asiento en La Plata, Alejo Ramos Padilla, dado que se trata de un planteo judicial y no político. No obstante, desde el Gobierno habrían dicho que la última palabra la tendrá la Cámara Nacional Electoral, lo que significa que apelaría ante una respuesta adversa.

En cuanto a la reimpresión de boletas, la Justicia Nacional Electoral advirtió que no es un proceso sencillo ya que se trata de un listado oficializado en una boleta única, con un costo que ya no recae en cada partido por separado. El procedimiento, en este caso, dependerá de la Dirección Nacional Electoral, a cargo de María Luz Landívar.

El Gobierno sostuvo que es mejor “cuidar a la ciudadanía en su voto” y que la reimpresión de boletas no sería un pedido, sino una consecuencia jurídica de la renuncia del legislador libertario. En caso de obtener la aprobación del juez, el procedimiento se realizará con plazos ajustados, teniendo de 10 a 12 días para reimprimir. Ante una respuesta adversa, también se realizaría una apelación en la Cámara Nacional Electoral.

Lo notable del caso es que, según trascendió, el pedido de los apoderados de LLA será que ese gasto no salga de las arcas del partido sino que lo asuma el Estado a través del Ministerio del Interior.

En consecuencia, el libertario que encabezaba la lista de LLA renunció este domingo por la tarde a su candidatura. Detrás de él quedó Reichardt y en tercer lugar se encuentra Santilli, quien en sus redes sociales anunció que ocuparía el lugar vacante. La decisión fue confirmada luego por el presidente Javier Milei.

