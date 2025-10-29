El escrutinio provisorio de las elecciones legislativas del domingo dejó un final abierto en al menos ocho provincias, donde la diferencia de votos fue tan mínima que el escrutinio definitivo a cargo de la Justicia, que ya comenzó, podría cambiar el ganador.
Se trata de las provincias de Chaco, Chubut, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires.
La expectativa está puesta en los votos nulos, recurridos o impugnados, que en la primera elección con Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional podrían ser determinantes para torcer un resultado.
Provincia por provincia: dónde puede cambiar el ganador
La Rioja
Provisorio:
Ganó el peronismo.
Diferencia: Solo 621 votos.
Es la elección más peleada del país.
Santa Cruz
Provisorio:
Ganó la alianza peronista (Juan Carlos Molina).
Diferencia: 728 sufragios sobre La Libertad Avanza.
Río Negro
Provisorio: Ganó La Libertad Avanza (LLA).
Diferencia: 2.101 votos sobre el peronismo.
Chaco
Provisorio: Ganó La Libertad Avanza (LLA).
Diferencia: 4.741 respaldos.
El candidato de Fuerza Patria, Jorge Capitanich, no reconoció la derrota y espera revertir el resultado.
Si lo logra, Capitanich entraría como senador por la mayoría y sumaría a su compañera de lista a la Cámara Alta.
Corrientes
Provisorio: Ganó el oficialismo provincial (gobernador Gustavo Valdés).
Diferencia: 6.754 votos.
Provincia de Buenos Aires
Provisorio:
Ganó La Libertad Avanza (Diego Santilli) por 46.000 votos sobre el peronismo (Jorge Taiana).
Qué puede cambiar: Si bien sería difícil que cambie el ganador, el foco está puesto en los 206.177 votos nulos.
El recuento de esos votos sí podría modificar el reparto de bancas de diputados.
Chubut y La Pampa
Ambas provincias también están en la lista de distritos con resultados ajustados que aguardan el conteo final para su definición.