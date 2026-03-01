Falleció el padre de un exintendente capitalino y diputado provincial: había sido ministro de Gómez Centurión

Franco Aranda compartió en las redes su dolor por la muerte de su padre, Román "Tato" Aranda. El mensaje de apoyo de dirigentes del oficialismo.

La muerte golpea al exintendente de Capital y actual diputado del Frente Renovador, Franco Aranda, quien atraviesa horas de profundo dolor por el fallecimiento de su padre, Román “Tato” Aranda, ocurrido este sábado.

franco aranda Franco Aranda atraviesa un difícil momento tras el fallecimiento de su padre, Román Aranda. Facebook “Se fue un gran tipo. Se fue mi viejo”, escribió el legislador en sus redes sociales, junto a una foto de su padre. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de acompañamiento y muestras de afecto. También expresaron sus condolencias mediante avisos publicados en DIARIO DE CUYO el gobernador Marcelo Orrego y la intendenta de Capital, Susana Laciar. Además, vía redes, tuvo el saludo de Sebastián Galmarini, referente renovador y cuñado de Sergio Massa.

“Tato” Aranda integró el gabinete del exgobernador Carlos Enrique Gómez Centurión como ministro de Economía e Industria y tras su paso por la política, forjó vínculos que hoy se reflejan en las despedidas públicas. Entre ellas, la de Pedro Rizo, quien lo recordó con un mensaje en redes: “Hombre capaz y excelente persona. Lamentable pérdida”.

No se realizó velatorio y sus restos fueron cremados este sábado.