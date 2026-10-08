Javier Milei analiza llevar a La Haya el reclamo por el atentado a la AMIA

La posibilidad de llevar el reclamo por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ante la Corte Internacional de Justicia , con sede en La Haya, está bajo análisis del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques . La alternativa fue abordada durante una reunión con autoridades de la institución, en la que también se evaluaron las vías jurídicas disponibles para impulsar el caso.

El planteo se enmarca en la búsqueda de nuevas herramientas internacionales para avanzar con el reclamo por el ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos . La eventual presentación ante el tribunal internacional todavía se encuentra en etapa de evaluación.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Creada en 1945, tiene competencia para resolver controversias jurídicas entre Estados que aceptan su jurisdicción, por lo que una eventual intervención requeriría determinar qué fundamentos legales permitirían llevar el caso ante esa instancia.

Mahiques compartió en su cuenta de X imágenes del encuentro con representantes de la AMIA. El ministro responde políticamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y mantiene vínculos de trabajo con Santiago Viola, funcionario del entorno presidencial.

La reunión se produjo en un contexto de estrecha relación diplomática entre el Gobierno de Milei e Israel, además del alineamiento argentino con Estados Unidos. El Presidente participa habitualmente de los actos de homenaje a las víctimas del atentado y sostiene el reclamo de justicia por el ataque.

Los antecedentes de Argentina ante la Corte de La Haya

Argentina ya recurrió a la Corte Internacional de Justicia en distintas controversias con otros países. En 2006, presentó una demanda contra Uruguay por la instalación de plantas de celulosa sobre el río Uruguay, al considerar que se había incumplido el tratado bilateral de 1975 que regula el uso compartido del curso de agua.

En 2014, el país también acudió al tribunal en el marco de la disputa con Estados Unidos por el litigio con los fondos buitre. El conflicto estaba relacionado con las decisiones judiciales que exigían el pago a los acreedores que no habían ingresado a los canjes de deuda argentinos, en particular las resoluciones del juez Thomas Griesa.

La eventual iniciativa por el atentado a la AMIA abriría un nuevo frente jurídico internacional, aunque con una diferencia central: la viabilidad de la presentación dependerá de la existencia de una base de jurisdicción que habilite a la Corte a intervenir en una controversia de esta naturaleza.