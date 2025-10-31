Legisladores que responden a Bullrich dejan el bloque PRO y se pasan a La Libertad Avanza Son siete diputados que pasarán a integrar la bancada oficialista.

A menos de una semana de las elecciones, comenzó el reordenamiento de las fuerzas políticas en el Congreso y siete diputados nacionales cercanos a Patricia Bullrich, hasta hoy integrantes del PRO en Diputados, anunciaron que rompen el bloque para sumarse a La Libertad Avanza.

Se trata de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez y los electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda, que abandonan la bancada amarilla que preside Cristian Ritondo.

Como anticipó Infobae, esta movida política tiene el aval de la Ministra de Seguridad, enojada con Mauricio Macri por “errores estratégicos” como la expulsión de Arabia del PRO y la falta de acompañamiento en la campaña porteña..

Según explicaron fuentes bullrichstas, la decisión fue adoptada “en línea con el contundente triunfo del domingo pasado” y destacaron que “la sociedad dictó quién lleva la posta del cambio”.

Arabia fue el primero en marcar la necesidad de explicitar con hechos la robustez dentro del espacio. Los diputados que ahora ingresarán al bloque oficialista “estaban con la Libertad Avanza, pero no había sido explicitado todavía, para evitar roces”, indicaron las fuentes.

“La Libertad Avanza hoy es un partido a nivel nacional consolidado y la responsabilidad de generar un gran bloque en ambas cámaras del Congreso recae además en aquellos diputados que responden Bullrich que tienen mandato hasta 2027″, abundaron.

Un dirigente cercano a Bullrich, ante la consulta de este medio, fue gráfico: “Fue un error estratégico (del expresidente) haberlos echado del partido y ahora no puede contarlos para su negociación”. En la intimidad, señalan, la ministra nacional asegura: “Me siguen a mí y al proyecto de país, no los conduce Mauricio Macri”.

El pasado 30 de agosto, Arabia fue expulsado del partido, donde ocupaba el cargo de vicepresidente. La resolución, que firmó Macri en calidad de titular del PRO, también incluyó al dirigente Pablo Walter, y argumentó que la expulsión se debió a inasistencias reiteradas a reuniones del Consejo. Esa fue la explicación formal. De manera informal, la salida se debió por su cercanía con los libertarios.

Cerca de Ritondo, también consultados por este medio, reconocieron esta semana que había un grupo de diputados bullrichistas que “estaban muy enojados” y descontaban que la salida del bloque, que perderá representatividad desde el próximo 10 de diciembre, era inminente.

Uno de los dirigentes que ya había reconocido el malestar de los diputados cercanos a la ministra nacional con Macri es el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. “El bloque de La Libertad Avanza crece mucho y también crece porque el sector de Patricia Bullrich o se integra o arma un bloque aparte del PRO en interbloque con LLA. Vienen de echar del partido a Pablo Walter y a Damián Arabia, ellos hoy no se sienten representados con el PRO”, señaló a Infobae. Y amplió: “Ahora se va a sincerar esa situación. Obviamente, siempre con el respeto y la valoración de un trabajo en acuerdos con el PRO. Pero hoy no es el mismo escenario”.