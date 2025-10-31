Luego del escrutinio definitivo en CABA, Lousteau fue electo diputado El conteo final confirmó el resultado del provisorio y el jefe de la UCR será diputado a partir del 10 de diciembre.

El escrutinio de la Ciudad de Buenos Aires finalizó hoy y confirmó que el senador nacional y titular de la UCR, Martín Lousteau, fue electo diputado nacional.

En el conteo definitivo, Lousteau obtuvo un total de 99.034 votos, 1294 más que en el primer recuento.

“Como marcó el escrutinio provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado nacional. En el escrutinio definitivo subimos 1.294 votos y a LLA le faltaron 8.688 votos para poder sumar un diputado más”, destacó Lousteau.

“A LLA le faltaron 8688 votos para poder sumar un diputado más. Muchas gracias a quienes nos apoyaron con su voto, a los militantes y a los fiscales que durante estos días participaron del recuento”, escribió Lousteau en su cuenta de X.

“Durante estos cinco días hemos tenido que soportar agravios y una inédita campaña de desinformación por parte del oficialismo, que instaló que nuestra diputación estaba en riesgo cuándo no era así”, indicó.

“Decidimos esperar el recuento definitivo en silencio, sin responder ninguna de las mentiras porque creemos en las instituciones y porque sabíamos cuál era el resultado gracias al trabajo de nuestros fiscales. Una vez más, se comprueba que los escrutinios provisorios son consistentes con los definitivos y que no hay riesgo de fraude ni de manipulaciones”, completó.

En la Provincia de Buenos Aires, con el padrón electoral más grande del país, el recuento definitivo llevará más tiempo que en las demás. Comenzó el miércoles y podría extenderse hasta la semana que viene. Esto se explica en parte por los más de 9 millones de votos emitidos, pero también por la rigurosidad que se aplicará en el conteo final, ya que la diferencia en favor de LLA fue de apenas medio punto.

En números, la victoria libertaria en PBA se sustentó en poco más de 46 mil votos