Marcelo Orrego: “A mí no me define una elección ni un tropezón” El gobernador analizó el resultado de las elecciones legislativas en San Juan.

El gobernador Marcelo Orrego participó de la entrega de casas en La Majadita, 9 de Julio, y en rueda de prensa analizó el resultado de las elecciones legislativas.

“A mí no me define una elección ni un tropezón, me definen las actitudes, lo que hago después. Me define el sentirme cómodo donde estoy y el lugar que ocupamos es porque me he sentido cómodo, con mis candidatos, sabiendo que van a defender los intereses de San Juan por sobre cualquier interés partidario, más allá de la alineación política” afirmó el mandatario.

Además aseguró que “la banca que tenemos los sanjuaninos de mi espacio político es para defender los intereses de los sanjuaninos”.

“No hemos ganado, nos ha tocado tener un segundo puesto, veremos qué vamos a hacer, de qué forma. En mi vida me ha tocado perder y me ha tocado ganar. Es una elección que se ha nacionalizado, los mejores candidatos que he tenido los he puesto a disposición, hemos puesto todo nuestro esfuerzo, pero lo más lindo es sentirse cómodo donde uno está”.

Respecto al diálogo con el presidente Javier Milei, afirmó: “Hay muchos temas que resolver, el mejor socio de un presidente son los gobernadores”