Marcelo Orrego encabezó la entrega de 135 viviendas en el barrio La Majadita de 9 de Julio El mandatario agradeció el recibimiento. "Este apretón de manos que me da la nafta para seguir haciendo por San Juan. Hoy es un día frío, pero con muchísimo calor humano" aseguró.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de 135 viviendas en el barrio La Majadita, ubicado en el departamento 9 de Julio. Estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, el intendente Daniel Banegas y el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, entre otras autoridades.

Durante el acto, el mandatario destacó el compromiso del Gobierno provincial con el acceso a la vivienda digna y el desarrollo urbano equilibrado en todos los departamentos.

“Quiero agradecerle a todo el equipo de Infraestructura de la provincia y, sobre todo, a los vecinos de 9 de Julio, porque cada vez que vengo me reciben con un abrazo, un beso y ese apretón de manos que me da la nafta para seguir haciendo por San Juan. Hoy es un día frío, pero con muchísimo calor humano, porque muchas familias van a tener la oportunidad de tener su techo propio. No se trata solo de una casa, sino del lugar donde van a imprimir sus sentimientos, donde va a haber amor y se va a transformar en un hogar”, expresó el gobernador.

El nuevo barrio La Majadita cuenta con 135 viviendas unifamiliares de dos dormitorios, con posibilidad de ampliación para un tercer dormitorio y espacio para estacionamiento. Se trata de un proyecto que combina funcionalidad, accesibilidad y calidad ambiental, consolidando un entorno moderno y confortable para las familias beneficiarias.

El diseño del conjunto habitacional contempla cuatro prototipos de vivienda, tres de ellos estándar y uno adaptado para personas con discapacidad, distribuidos en manzanas regulares que priorizan la eficiencia espacial y la habitabilidad.

La orientación norte-sur del trazado favorece la iluminación natural y el confort térmico, mientras que el esquema urbano integra calles jerarquizadas, senderos peatonales y áreas verdes con arbolado. Estos espacios están pensados para promover el encuentro y la recreación, fortaleciendo el sentido de comunidad.

El entorno natural y abierto del barrio refuerza su integración paisajística, brindando un hábitat de calidad que mejora la vida de los vecinos y aporta al crecimiento ordenado del departamento 9 de Julio.