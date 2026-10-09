Milei y Bullrich se reunieron más de dos horas en Olivos y hablaron "de todo" tras semanas de tensión

Javier Milei y Patricia Bullrich mantuvieron este viernes una reunión de más de dos horas en la Quinta de Olivos , en medio de las diferencias que expuso públicamente la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado durante las últimas semanas. Tras el encuentro, ambos buscaron mostrar que la discusión interna se dio de manera directa y sin intermediarios.

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Bullrich fue la primera en referirse públicamente a la conversación. “ Conversación profunda con el presidente Javier Milei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad ”, escribió en X. Cerró el mensaje con la sigla TMAP , utilizada por el oficialismo para expresar que “todo marcha de acuerdo al plan”.

Milei también difundió un mensaje luego de la reunión: calificó el encuentro como un “desayuno de trabajo” y aseguró que hablaron “de todos los temas a fondo”.

El encuentro se produjo luego de varias semanas de tensión dentro del oficialismo. Uno de los principales focos fue el Presupuesto 2027 y los cambios vinculados con Discapacidad.

Bullrich había cuestionado haberse enterado de modificaciones en el proyecto sin haber sido informada previamente, pese a formar parte de la mesa política. La senadora sostuvo que esa falta de coordinación complicaba su tarea en el Congreso y podía afectar el vínculo con otros bloques.

La discusión interna había escalado al punto de que desde la conducción libertaria le pidieron que las diferencias se plantearan dentro de las reuniones partidarias y no públicamente.

La Ley de Tierras volvió a generar diferencias

Otro de los temas que profundizó el distanciamiento fue la estrategia oficial alrededor de la Ley de Tierras. Bullrich cuestionó que el Gobierno avanzara con una nueva discusión legislativa mientras la cuestión continuaba abierta en la Justicia.

La senadora planteó que impulsar una ley sin tener garantizados los votos podía terminar debilitando el esquema que el Ejecutivo había establecido mediante el DNU 70/2023. Este viernes, justamente, la Corte Suprema suspendió provisoriamente el artículo de ese decreto que había derogado la Ley de Tierras.

Bullrich sigue siendo clave en el Senado

Pese a las diferencias, Bullrich continúa teniendo un papel central dentro del armado parlamentario del Gobierno. Como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, es una de las principales encargadas de negociar respaldos para proyectos oficiales en una Cámara donde el Ejecutivo necesita sumar aliados para aprobar sus reformas.

La reunión de este viernes se produjo además pocos días después de que Bullrich participara de un encuentro de Gabinete encabezado por Milei en la Casa Rosada. Desde el Gobierno también habían intentado bajar la tensión públicamente y remarcar que la senadora continúa respaldando el proyecto político del presidente.