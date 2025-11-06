Radiotelescopio chino: la UNSJ, sin una solución de Aduana, pidió intervención del Gobierno provincial El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Jorge Castro, y dos secretarios del Rectorado se reunieron con autoridades de Aduana para destrabar partes que están retenidas.

En diálogo con Radio Sarmiento, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Jorge Castro, dio detalles de lo que fue el encuentro con autoridades de la Aduana por las partes del Radiotelescopio chino (CART) que están retenidos en dicha área. Cabe destacar que hace algunos días se supo por medios nacionales que el Gobierno de Milei desactivó el proyecto de China para instalar el radiotelescopio en Calingasta.

En la UNSJ se encendieron las alarmas, ya que en cuestión de horas, debían reunirse con representantes de Aduana. “Hay algunos problemas de tipo administrativo, que esperamos se puedan resolver rápidamente”, comenzó y detalló que cuando ingresa una carga del exterior viene con un registro.

“Bueno aquí es donde hubo un problema. Son cuatro contenedores que han venido con partes para el ensamblado del telescopio, pinturas especiales, pero han venido algunos objetos personales de la gente que tiene que trabajar ahí en el ensamblado como vajillas, cepillos de dientes, cosas muy personales, que para la Aduana no deja de calificar negativamente”, resaltó.

Además, dijo que se enteraron por los medios de comunicación lo que había sucedido y “nos dijeron que ellos no tenían absolutamente ninguna directiva política como para frenar esto, pero ellos advertían que había salido informado ahí en los medios acerca de que el proyecto estaba caído”. En ese momento, les consultaron “entonces, en calidad de qué vienen las partes”. “Nosotros hemos firmado un acuerdo bilateral con el observatorio chino y nos pidieron acceder a ese acuerdo para tener vía libre del ingreso de ese material”, finalizó.

También confió en que el acuerdo tiene validez para permitir el ingreso de las partes pero que desde la Aduana dijeron no estar en condiciones para indicar una fecha para liberar las partes. “Yo creo que esto se va a definir pero para mí es fundamental ahora la intervención del gobernador de la provincia”, enfatizó.

“Porque nosotros hemos planteado esta continuidad desde la necesidad científica, jamás hemos salido a criticar, a insultar absolutamente a nadie. Pedimos el trabajar junto con el Estado, pero como esto va a terminar siendo una definición política, yo creo que la intervención o la participación de nuestro gobernador va a ser vital”, cerró.