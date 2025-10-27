¿Y el bloquismo qué aportó en la sociedad con Marcelo Orrego? El Partido Bloquista fue la incorporación más reciente del orreguismo para las elecciones nacionales legislativas. Sin embargo, hubo un aporte dispar.

En un análisis a vuelo de pájaro, con los números del escrutinio provisorio, surgió un interrogante inmediato que será clarificado en los próximos días. ¿Qué aportó el bloquismo en la sociedad con Marcelo Orrego? Cabe recordar que el diputado bloquista Federico Rizo estaba tercero en la boleta del frente Por San Juan.

De primera, de acuerdo con el resultado en los departamentos, puede ver que el bloquismo colaboró con el triunfo en Zonda, tierra de los Atampiz, el diputado Miguel y el intendente Juan José, más conocido como el Colo.

Los datos indicaron que el orreguismo en Zonda obtuvo el 40,67% de los votos mientras que el peronismo apenas logró el 30,37%.

Sin embargo, el bloquismo no pudo aportar un buen resultado en Iglesia, distrito de gran importancia para el Gobierno provincial por la presencia de Veladero y de los proyectos Josemaría y Filo del Sol.

En el municipio que gobierna el bloquista Jorge Espejo hubo triunfo del peronista Fuerza San Juan. En la tierra que conduce el partido de la estrella, Cristian Andino sacó el 30,94% de los votos. El oficialismo provincial estuvo cerca con el 29,35%. No alcanzó. Principalmente porque La Libertad Avanza también estuvo a un suspiro de cercanía con el 27,12%.