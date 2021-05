Romina Malaspina trató a Cinthia Fernández de "gorreada" y "mantenida" y la panelista de Los Ángeles de la Mañana redobló la apuesta. Malaspina se indignó con Cinthia y le mandó un picante mensaje que la ex de Defederico leyó en LAM.

"Me manda un mensaje, ahora, al final del programa. Me pone: 'Jajaja, recién acabo de ver lo que dijiste de mí el martes y después me pedís el teléfono y me chupás las medias, para preguntarme si me bajé del programa. Y decís que no tenés nada personal'. Yo dije 'bueno'", comenzó leyendo la morocha.

"Cararrota, falsa de M, envidiosa, mantenida y gorreada. Eso es todo lo que sos y por eso te va a seguir yendo así, como te fue en toda la vida'. Perdón que lea así, pero escribe como el traste, no es que estoy leyendo mal”, continuó.

Pero el mensaje no terminó ahí. Romina redobló la apuesta y continuó: "Vas a morir en un programa de chimentos, hablando de los demás. Hasta ahí llegás. ¡Qué papelón cómo terminó tu carrera! Tienen que entender, en esas cabezas vacías, que hay gente que no le interesa el puterío low cost del que vienen. Estás totalmente caducada. Envidiosa. Y quedate calentita y con las ganas de tener a Malaspina en el programa. Olvidate de volver a hablar conmigo en tu vida. Besitos", concluyó el mensaje de Malaspina.

Lejos de quedarse callada, Cinthia Fernández recogió el guante y disparó. "Me dijo envidiosa. La palabra envidiosa habla un poquito de la inseguridad, que seguro tenés porque tenés 26 años y tenés más puntos que una manta de crochet de dos metros, o sea inseguridad tenés. Con 26 años te decís nueva pero yo tengo 33, tengo tres pibes y estoy rebuena. Así que la envidiosa serás vos”, lanzó filosa.

Te recuerdo Norma Aleandro que vos no egresaste en el San Martín. Te quiero decir que saliste de Gran Hermano, de donde yo también salí. Tuviste un low cost igual que yo. Te cagaste a trompadas con una compañera de GH Chile, le birlaste el novio a varios de los realities. Tuvste quilombos bizarros igual que yo, estaríamos en el mismo nivel con un poco más de años", expresó furiosa.