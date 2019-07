Por estos días, Malena Narvay (22) le hace frente a los rumores de affaire de su novio, Julián Serrano (25), con la participante del Súper Bailando, Sofi Morandi. “Con Male no hablé de este tema. Me dijo que iba a venir con Juli al El Mago de Oz. Además, ella está en la misma que yo, porque es la noticia de la no noticia. No hay nada para hablar. Es un tema de pareja y yo no me quiero meter ahí. Juli le da tranquilidad a ella, están bien”, dijo Sofi al respecto.

Pero parece que las habladurías de que la actriz y su novio habrían estado a los besos en un bar y que habrían terminado en un camarín, en ella no hacen mella. Por eso, Male reveló cómo hace Julián para conquistarla día a día.

Según le contó a la revista Gente, el muchacho es muy romántico y la sorprende a diario con pequeños gestos y originales regalos. “El siempre me está sorprendiendo, y eso es algo muy lindo que tiene”, explicó.

“Me escribe canciones, cartas y hace reservas inesperadas. Pero sí, lo del conejo fue lo más original”, detalló la joven que está muy enamorada y que hace un año y cuatro meses está en pareja con el actor con el que prácticamente convive. “Es una semi convivencia: tengo llave, duermo con él casi todas las noches y hacemos juntos las compras, todavía no llevé todas mis cosas. Faltaría ese paso”, concluyó.

En medio de una semana muy polémica, Lena, como se quiere llamar ella desde el lanzamiento de su carrera como música, enfrentó las cámaras de Canal 13 y dijo lo que sintió sobre el affaire de Julián y Sofi.