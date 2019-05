Se supo. Después de lágrimas y lágrimas derramadas por el economista Martín Redrado, finalmente, Luciana Salazar (38) volvió a encontrar el amor. Aunque ella intenta bajarle el tono al asunto, se supo que la rubia sucumbió al amor de Gil Dezer, un multimillonario estadunidense de 43 años, dedicado al mercado inmobiliario y amigo de Donald Trump.

Y cuando Luli fue abordada por el cronista de Los Angeles de la mañana, intentó minimizar la relación, aunque no resultó muy convincente. "Lo conozco de eventos en Miami, pero no es mi novio ni mi pretendiente. Me lo crucé pocas veces. Debería conocerlo más a fondo. No conoce a mi hija", dijo entre risitas nerviosas.

Gil, fanático de los automóviles, junto a su papá posee una de las colecciones de autos privadas más grandes del mundo. Es padre de dos hijos y no es la primera vez que posa sus ojos en una mujer argentina. Es que estuvo casado con la argentina Lorena Stralnickof, de quien se separó hace dos años.

Y quien aportó más detalles de la relación de Gil con Luli fue Yanina Latorre, que aseguró que recientemente la conductora viajó a Miami para encontrarse con su chico y que él gestionó el alojamiento en el penthouse de la lujosa torre Trump Tower, cuyo importe de alquiler es elevadísimo. Pero esa no fue la única observación de las angelitas, quienes también analizaron el look del pretendiente de Luli. “Billetera mata galán”, se escuchó decir a Iliana Calabró, a quien -se nota- Gil no le gusta demasiado.