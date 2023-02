La China Suárez sigue arrasando el verano 2023. La actriz sabe como subir la temperatura y causar sensación con cada uno de sus looks y esta vez no fue la excepción. Desde New York la top publicó un saludo de San Valentín y reventó Instagram.

Más enamorada que nunca de Rusherking, la actriz no dudó en aprovechar el Día de los Enamorados para confirmar su amor por el cantante con un impactante posteo aunque fue su lomazo el que se robó toda la atención.

En la imagen se puede ver a la China Suárez luciendo un traje de baño enterizo negro con transparencias en franjas demencial que provocó un tsunami de reacciones entre sus seguidores que quedaron fascinados con su look.

"No iba a hacer ningún posteo por el día de los enamorados, pero, te busque tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significas para mi. Hoy una vez más me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor. Te amo Thomás", escribió la China demostrando que la relación sigue viento en popa.