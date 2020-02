Una vez más Mónica Farro hizo de las suyas y volvió a postear una foto que dejó a todos con la boca abierta ya que en la misma salió completamente desnuda. En dicho posteo la bella vedette colgó en su feed de Instagram hace algunas horas un collage con dos fotos donde en una sale completamente desnuda y en la otra sólo con una colaless de color marrón.

Además en ambas fotos se cubre son pezones con emoticones por lo que hace la fotografía esté al borde de la censura por parte de la red social. En tanto que al cabo de unas horas el posteo se hizo viral ya que tuvo más de 45 mil likes y más de 2000 comentarios de sus seguidores que elogiaron la figura de la modelo uruguaya.

Por su parte la mediática rubia agregó en la descripción de la foto "con o sin ?Jajajajaja cuando te levantas y estás al re pedo jajajajajajajaja, buenos días a todos". Ésta pregunta es para sus seguidores al consultarle si le quedaba mejor usar o no usar la mencionada ropa interior.

Por otra parte, hace unos días Mónica Farro estuvo en vuelta en una polémica junto con su compañera de obra teatral Sol Pérez, cuando ésta salió a decir que Farro había dicho que "ustedes cobran un sueldo por las pijas que yo chupo". Claramente ésta frase no pasó desapercibida y fue levantada por todos los medios de chimentos.

Así mismo el conflicto no quedó ahí si no que luego de que se diera a conocer las declaraciones de la ex chica del tiempo, la bailarina uruguaya se desmayó durante una de las funciones de la obra 20 millones que interpreta además con Carmen Barbieri y Marcelo De Bellis.