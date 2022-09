El Ministerio de Salud confirmó 326 casos de viruela del mono hasta el 20 de septiembre en el país, lo que representa un aumento del 23% en la última semana registrada (265).



El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) notificó casos sospechosos en 14 jurisdicciones y confirmados en 10.



Sin embargo, más del 70% de los casos confirmados se registraron en residentes de CABA y junto a Buenos Aires y Córdoba suman el 97%.



El informe indicó que, del total, cerca del 85% no tienen antecedentes de viaje previo al inicio de los síntomas y que hasta la fecha de cierre "no se han notificado casos graves ni fallecidos por esta causa".



Además, de los 326 casos fueron confirmaron 232 en la ciudad de Buenos Aires, 76 son habitantes de distintos distritos bonaerenses, 8 de Córdoba, 3 de Santa Fe, 2 de Río Negro, 1 en Mendoza, 1 en Corrientes, 1 en Neuquén, y 1 en Salta.



La media de edad de los casos es de 34 años con un mínimo de 18 años y un máximo de 61 años, mientras que el 61,6% de los casos confirmados fueron diagnosticados en las últimas 4 semanas.



Hasta el momento, la población más afectada es la compuesta por hombres que tienen sexo con otros hombres (186 de los 326 casos registrados hasta ahora lo refieren y para el resto de los casos no se cuenta con el dato), señaló Ministerio.



De acuerdo al Boletín, el 99,7% de los casos corresponden a personas de sexo masculino y solo uno tiene registrado sexo femenino, una mujer trans.



No obstante, dijeron que "se recuerda que la viruela símica puede afectar a cualquier persona que entre en contacto con una persona enferma de viruela símica, principalmente si tiene contacto físico directo como el contacto sexual, o con materiales contaminados".



La mayoría de los casos en el brote actual presentaron síntomas leves de la enfermedad, sin embargo, puede provocar una enfermedad grave en ciertos grupos de riesgo como niños pequeños, personas gestantes y personas inmunodeprimidas.



Y se caracterizaron por la presencia de exantemas vesiculares, en varios casos pocas lesiones en diferentes localizaciones incluyendo genitales, perianales, manos, torso y cara, señalaron.



El informe precisó que de los 326 casos confirmados hasta el momento 51 refieren antecedentes de viaje previo al inicio de los síntomas.



De los casos restantes, se cuenta con información disponible para 215 casos confirmados, para los que existe una distribución de antecedentes de contacto físico con casos sospechoso/confirmado/sintomático, contacto físico con viajero, relaciones múltiples/ocasionales.



Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el 1 de enero hasta el 20 de septiembre de 2022, se registraron más de 61.753 casos de viruela símica confirmados por laboratorio en 105 países/territorios/área y 23 muertes distribuidas en cinco de las seis Regiones del organismo.



Del total mundial de casos confirmados al 14 de septiembre, 36.783 corresponden a la Región de las Américas



Asimismo, a la fecha se reportaron cuatro muertes en esta región, correspondiendo 2 a Brasil y una a Ecuador y otra en Cuba.



Por último, la OMS indicó que el entorno de exposición más frecuente reportado a nivel mundial es el de fiestas con contactos sexuales, registrado en el 58,7% de los casos con datos para este indicador.