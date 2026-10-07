¿A qué hora vuelven a circular los colectivos en San Juan?: se endurece el paro de la UTA

La provincia sigue sin servicio de transporte público de pasajeros. Lo que se sabe

¿A qué hora vuelven a circular los colectivos en San Juan: retención de servicios de la UTA. Foto: Daniel Arias

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San Juan amaneció este miércoles 7 de octubre sin colectivos. La Unión Tranviaria Automotor (UTA) decidió ejecutar una retención de servicios y las unidades no salieron a la calle esta mañana.

El Gobierno provincial y la Subecretaría de Trabajo aseguran que esta medida tan severa acarreará multas, más teniendo en cuenta que la nueva norma laboral obliga a garantizar el 75% del servicio.

“Hay que ver la calificación legal, pero es una medida que como mínimo debería ser ilegal y vamos a ver las sanciones respectivas, que sean de carácter monetario al sindicato”, afirmó Franco Marchese, titular de Trabajo.

Por su parte, las empresas que prestan el servicio y que están nucleadas en ATAP no han hablado. Los usuarios, rehenes una vez más, se preguntan: ¿a qué hora volverán a salir los colectivos a la calle? La respuesta salió de la UTA es clara: "Hasta que no esté depositado el aumento".

Esto significa que nadie garantiza el servicio, al menos, en el día de hoy. La medida obligó a los trabajadores de distintos rubros a usar remises, taxis o vehículos por aplicación, además de irse caminando, en bici u otra movilidad.