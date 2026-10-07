¿A qué hora vuelven a circular los colectivos en San Juan?: se endurece el paro de la UTA

San Juan amaneció este miércoles 7 de octubre sin colectivos. La Unión Tranviaria Automotor (UTA) decidió ejecutar una retención de servicios y las unidades no salieron a la calle esta mañana.
La provincia sigue sin servicio de transporte público de pasajeros. Lo que se sabe
San Juan amaneció este miércoles 7 de octubre sin colectivos. La Unión Tranviaria Automotor (UTA) decidió ejecutar una retención de servicios y las unidades no salieron a la calle esta mañana.
El Gobierno provincial y la Subecretaría de Trabajo aseguran que esta medida tan severa acarreará multas, más teniendo en cuenta que la nueva norma laboral obliga a garantizar el 75% del servicio.
“Hay que ver la calificación legal, pero es una medida que como mínimo debería ser ilegal y vamos a ver las sanciones respectivas, que sean de carácter monetario al sindicato”, afirmó Franco Marchese, titular de Trabajo.
Por su parte, las empresas que prestan el servicio y que están nucleadas en ATAP no han hablado. Los usuarios, rehenes una vez más, se preguntan: ¿a qué hora volverán a salir los colectivos a la calle? La respuesta salió de la UTA es clara: "Hasta que no esté depositado el aumento".
Esto significa que nadie garantiza el servicio, al menos, en el día de hoy. La medida obligó a los trabajadores de distintos rubros a usar remises, taxis o vehículos por aplicación, además de irse caminando, en bici u otra movilidad.
No es la primera vez que se da un escenario así que deja sin transporte público de pasajeros la provincia. Sí es verdad que esta vez tiene un ingrediente extra, que es una dura interna sindical dentro de la UTA en medio de elecciones que fueron suspendidas.