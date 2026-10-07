    • 7 de octubre de 2026 - 12:05

    ¿A qué hora vuelven a circular los colectivos en San Juan?: se endurece el paro de la UTA

    La provincia sigue sin servicio de transporte público de pasajeros. Lo que se sabe

    ¿A qué hora vuelven a circular los colectivos en San Juan: retención de servicios de la UTA. Foto: Daniel Arias

    ¿A qué hora vuelven a circular los colectivos en San Juan: retención de servicios de la UTA. Foto: Daniel Arias

    Foto:

    Leé además

     “Debería haber una multa segura”: dura advertencia de Trabajo a UTA.

    Paro de la UTA: Trabajo dijo que se trata de una medida "totalmente ilegal" y anticipó una "sanción grave"
    Colectivos.

    "Sin una respuesta, se puede tomar otra medida", la advertencia de UTA tras la retención del servicio

    “Hay que ver la calificación legal, pero es una medida que como mínimo debería ser ilegal y vamos a ver las sanciones respectivas, que sean de carácter monetario al sindicato”, afirmó Franco Marchese, titular de Trabajo.

    Por su parte, las empresas que prestan el servicio y que están nucleadas en ATAP no han hablado. Los usuarios, rehenes una vez más, se preguntan: ¿a qué hora volverán a salir los colectivos a la calle? La respuesta salió de la UTA es clara: "Hasta que no esté depositado el aumento".

    Esto significa que nadie garantiza el servicio, al menos, en el día de hoy. La medida obligó a los trabajadores de distintos rubros a usar remises, taxis o vehículos por aplicación, además de irse caminando, en bici u otra movilidad.

    No es la primera vez que se da un escenario así que deja sin transporte público de pasajeros la provincia. Sí es verdad que esta vez tiene un ingrediente extra, que es una dura interna sindical dentro de la UTA en medio de elecciones que fueron suspendidas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Paro sorpresivo de colectivos.

    Oficial: Educación justificará faltas y tardanzas por la retención de servicios de UTA

    Estación Mitre.

    La UTA inició una retención de servicios y no hay colectivos en las primeras horas del miércoles

    uta se declaro en alerta y amenaza con retencion de servicios este miercoles en la provincia

    UTA se declaró en alerta y amenaza con retención de servicios este miércoles en la provincia

    Víctor Sierra llevó al Congreso Nacional la posición de los veteranos sanjuaninos sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía.

    Histórico: veteranos sanjuaninos llevaron su voz por Malvinas al Congreso Nacional

    Por Redacción Diario de Cuyo