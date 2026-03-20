Así lo pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Se prevé que el clima variará, bajará la temperatura y la máxima del sábado no superará los 24°C.

Clima de locos en San Juan: emiten alerta por viento Zonda, después viento sur y ¿tormentas por la noche?

Una mezcla de condiciones climáticas tendrá lo que resta de la jornada de este viernes. Es que según indica el Servicio Meteorológico Nacional se espera un clima variable en San Juan: con fuertes ráfagas de viento Zonda cliabha , después llegará el Sur y por la noche también existe la probabilidad de tormentas aisladas.

En tanto que desde la Dirección de Protección Civil emitieron un alerta por la ocurrencia de viento Zonda para los sectores de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda. Se trata de un alerta amarilla que prevé viento zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 65 km/h. Este fenómeno podría provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad muy secas.

Y después del viento Zonda, llegará el viento Sur Pero eso no es todo, porque también para este viernes desde el Servicio Meteorológico Nacional pronosticaron ráfagas del sector sur para el Gran San Juan para la tarde de este viernes con ráfagas que irán de los 51 km/h y que podrían alcanzar los 60 km/h. Esas ráfagas disminuirán su velocidad por la noche (42km/h a 50km/h) y darán paso a la probabilidad de tormentas aisladas.

cliabha Clima de locos en San Juan: hay alerta por viento Zonda, después viento sur y ¿tormentas por la noche? Recomendaciones por alerta de vientos fuertes Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima, siempre con luces bajas encendidas.

No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.)

Tener siempre a mano linternas cargadas. Asimismo, Protección Civil recuerda que el riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura es alto. Por tanto, recomienda tener en cuenta los siguientes consejos:

Evitar arrojar colillas de cigarrillos en alta vegetación ya que en época de Zonda hay mucha sequedad.

Evitar arrojar basura en campos de vegetación porque entre la basura puede haber algo inflamable que genere incendios.

Evitar hacer fogatas o algún otro tipo de fuego cerca de lugares agrícolas que son susceptibles a que se produzca incendio forestal. Es necesario ser consciente de que los incendios forestales se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente colabora para que se mantenga la temperatura del incendio y sea más difícil de sofocar