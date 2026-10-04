Emoción y modernidad: dieron el "sí" en los jardines verticales del Museo de la Historia Urbana

Oscar Gabriel Aciar y Ángela Celina Quiroga protagonizaron un enlace histórico al convertirse en la primera pareja en casarse en el moderno espacio del Parque de Mayo.

La agenda de casamientos no convencionales en San Juan sumó un hito inolvidable. Este fin de semana, Oscar Gabriel Aciar y Ángela Celina Quiroga contrajeron matrimonio en una ceremonia profundamente emotiva celebrada en los jardines verticales del Museo de la Historia Urbana, ubicados en el corazón del tradicional Parque de Mayo.

Rodeados por una numerosa concurrencia de familiares y seres queridos, los contrayentes vivieron una jornada consagrada al amor y la familia. Profundamente creyentes, los flamantes esposos elevaron su gratitud en una locación que combinó la solemnidad legal del Registro Civil con postales estéticas únicas.

Un programa que se consolida año a año Este enlace histórico se inscribe dentro del exitoso programa oficial de Matrimonios Emblemáticos, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Gobierno a través del Registro Civil de la Provincia. El objetivo central del ciclo es descentralizar las oficinas tradicionales y transformar los espacios culturales, turísticos y paisajísticos más representativos de la identidad sanjuanina en escenarios legales para formalizar el matrimonio.

Desde su puesta en marcha, el recorrido del programa ha evolucionado de manera sostenida:

2024: Debutó el 27 de diciembre tras un sorteo en la Fiesta Nacional del Sol, con un histórico enlace en el Teatro del Bicentenario.

2025: Se expandió con múltiples ceremonias en escenarios naturales y culturales, destacando los paisajes de Punta Negra en el departamento Zonda.

2026: La agenda continúa ampliando horizontes, abarcando postales como el Jardín de los Poetas, los paisajes de Punta Negra, Cavas del Zonda y sumando este flamante y moderno hito en el Museo de la Historia Urbana. Cómo acceder a los Matrimonios Emblemáticos Para las parejas interesadas en dar el "sí" en sitios no convencionales, el Registro Civil establece una serie de pasos formales. Deben gestionar una solicitud y un formulario en la delegación correspondiente, adjuntando la documentación de rigor —DNI de contrayentes y testigos, actas de estado civil pertinentes y el pago del canon o tasa administrativa actualizada—.