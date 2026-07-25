Llega una nueva edición de "Peñitas en la Difunta"

Como parte de las alternativas turísticas y culturales de la temporada, el emblemático Paraje Difunta Correa será este fin de semana el epicentro de una propuesta imperdible para sanjuaninos y turistas. Se trata de "Peñitas en la Difunta", un evento libre y gratuito diseñado para disfrutar en familia de la música, la danza y las raíces locales.

Fin de semana en la Difunta Correa: juegos, peñas y talleres gratuitos para disfrutar en familia

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La cita está programada para este domingo 26 de julio, de 12:00 a 17:00 horas, en el escenario oficial ubicado dentro del predio situado en el departamento Caucete.

El evento busca poner en valor las tradiciones cuyanas y ofrecer un espacio de encuentro al aire libre. Desde la organización detallaron que la programación incluirá:

Artistas de Vallecito: Presentaciones especiales de talentos locales de la comunidad de la Difunta Correa.

Música en vivo: Participación de diversos grupos folclóricos y ballets de danza provenientes de distintos puntos de la provincia.

Propuestas recreativas: Actividades complementarias de juegos y talleres pensadas para grandes y chicos que visiten el paraje.

Esta iniciativa forma parte de la agenda impulsada para dinamizar los atractivos turísticos de la provincia, combinando la fe, la identidad cultural y el esparcimiento familiar.

Desde el área organizativa recordaron que todas las actividades son de entrada libre y gratuita, convirtiéndose en una opción ideal para cerrar el fin de semana disfrutando de la gastronomía regional, el paisaje y el folclore de San Juan.