    • 25 de julio de 2026 - 12:30

    Llega una nueva edición de "Peñitas en la Difunta"

    El paraje de la Difunta Correa, se prepara para vivir un fin de semana a puro folclore con espectáculos gratuitos, artistas locales y propuestas recreativas al aire libre.

    &nbsp;Peñitas en la Difunta, un evento libre y gratuito diseñado para disfrutar en familia de la música, la danza y las raíces locales.

     "Peñitas en la Difunta", un evento libre y gratuito diseñado para disfrutar en familia de la música, la danza y las raíces locales.

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    Fin de semana en la Difunta Correa: juegos, peñas y talleres gratuitos para disfrutar en familia

    La cita está programada para este domingo 26 de julio, de 12:00 a 17:00 horas, en el escenario oficial ubicado dentro del predio situado en el departamento Caucete.

    Una jornada para celebrar la cultura sanjuanina

    El evento busca poner en valor las tradiciones cuyanas y ofrecer un espacio de encuentro al aire libre. Desde la organización detallaron que la programación incluirá:

    Artistas de Vallecito: Presentaciones especiales de talentos locales de la comunidad de la Difunta Correa.

    Música en vivo: Participación de diversos grupos folclóricos y ballets de danza provenientes de distintos puntos de la provincia.

    Propuestas recreativas: Actividades complementarias de juegos y talleres pensadas para grandes y chicos que visiten el paraje.

    Esta iniciativa forma parte de la agenda impulsada para dinamizar los atractivos turísticos de la provincia, combinando la fe, la identidad cultural y el esparcimiento familiar.

    Desde el área organizativa recordaron que todas las actividades son de entrada libre y gratuita, convirtiéndose en una opción ideal para cerrar el fin de semana disfrutando de la gastronomía regional, el paisaje y el folclore de San Juan.

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