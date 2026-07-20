Temporal en San Juan: el Gobierno asistió a 541 familias afectadas en varios departamentos

Equipos de Desarrollo Humano, Protección Civil y Vialidad trabajan en las zonas más afectadas por el temporal. Continúan los operativos en Calingasta, Ullum, Zonda y Pocito.

El Gobierno de San Juan continúa desplegando un amplio operativo de asistencia para acompañar a las familias que resultaron afectadas por las intensas condiciones climáticas que se registran en la provincia desde el pasado viernes 17 de julio. Las tareas son coordinadas entre distintas áreas del Estado y alcanzan a varios departamentos.

Del operativo participan la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y la Dirección Provincial de Vialidad, con acciones destinadas tanto a la asistencia social como al mantenimiento de la conectividad vial.

Las tareas preventivas comenzaron incluso antes del inicio del temporal. Desde el jueves 16 de julio, equipos técnicos y autoridades recorrieron los departamentos de Jáchal, Calingasta e Iglesia, donde brindaron asistencia a un total de 541 familias de diferentes localidades.

En cada intervención, trabajadores sociales realizan entrevistas personalizadas con los integrantes de los hogares para evaluar las necesidades más urgentes. Además, inspeccionan el estado de las viviendas para determinar si requieren reparaciones prioritarias en techos o estructuras, al tiempo que entregan elementos de asistencia básica.

Para este lunes 20 de julio, el operativo tiene previsto concentrarse en Barreal y localidades cercanas, en el departamento Calingasta, con el objetivo de asistir a las familias que aún necesitan ayuda tras las inclemencias climáticas.