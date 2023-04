El brote de dengue sigue avanzando en el país. En este contexto, y debido en la que provincia ya hay 3 casos importados, explicaron cómo viven las personas que están infectadas con dengue. Dijeron que esas tres personas permanecen aisladas, protegidas y con vigilancia, al menos durante los 5 días posteriores a que son considerados sospechosos. "Cuando se sospecha que una persona tiene dengue hay que aislarla para evitar que sea picada por otro mosquito", dijo Liliana Salvá, la directora del Programa Provincial de Vectores. Esto, porque una vez que el Aedes aegypti pica a una persona infectada, empieza a contagiar la enfermedad a las otras personas que pica.

Sobre cómo es el aislamiento, Salvá comentó que en el caso de las personas que no tengan complicaciones en la salud, pueden permanecer en sus domicilios. Ahí no necesitan estar aislados del resto de su familia, pero deben evitar salir para no ser picados por mosquitos. "Les pedimos que se aíslen por 5 días, que utilicen ropa larga y que se coloquen repelente varias veces por día. Se les pide que tengan en cuenta estos cuidados durante esa cantidad de días porque es el tiempo que dura el virus en la sangre", agregó la funcionaria y dijo que se recomienda que se coloquen repelente cada 4 horas. En el caso de las personas internadas, también permanecen aisladas. "A ellas se les coloca un tul en los alrededores de la cama, para evitar el ingreso de mosquitos", explicó Salvá.

Además de pedir el aislamiento, el Ministerio de Salud hace una inspección ocular y tratamiento focal en la vivienda de la persona infectada. "Con la gente del Programa de Control de Vectores vemos si hay criadero del Aedes aegypti, controlamos los posibles lugares donde puedan poner huevos y se desinfecta a 900 metros a la redonda de la casa. Con una máquina de ultra bajo volumen se tira un insecticida que queda como un humo suspendido y eso hace como un bloqueo y mata a los mosquitos adultos", dijo y comentó que de esa manera se crea una especie de barrera cercana a la casa de la persona infectada. Es que el mosquito tiene un vuelo de 50 metros, es decir, no podría llegar a la vivienda en cuestión. "Lo de los 900 metros a la redonda es una cuestión preventiva", agregó y dijo que para evitar que los mosquitos piquen al infectado se le recomienda también que coloque espirales o los aparatos eléctricos que sirven para espantar los mosquitos. "Todo eso sirve para reforzar la prevención", concluyó.

CLAVES

Síntomas

Los síntomas de dengue son fiebre, erupciones, dolor de cabeza y extremidades, molestias en los ojos, náuseas y vómitos. También, el cansancio intenso, la aparición de manchas en la piel y la picazón y o sangrado de nariz y encías.

Prevención

Para evitar los criaderos hay que tapar tanques o recipientes que deban contener agua. Es que los huevos quedan adheridos a 1 centímetro de la superficie. Hay que hacerlo restregando los bordes. En el caso de tener pileta, limpiar el agua.

El mosquito

La particularidad que tiene esta especie de mosquito es que pica durante el día. Tiene hábitos domiciliarios, por lo que la transmisión es predominantemente doméstica. Y, al tener un "vuelo torpe", suele picar en las piernas.