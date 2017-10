Pruebas y rampa. Los Gómez ya probaron la embarcación en Ullum. Además construyeron una rampa especial que mide 14 metros.

Observar desde el agua los complejos turísticos del dique, disfrutar del cerro Tres Marías y de sus barrancos es lo que se podrá hacer desde el catamarán que comenzará a circular por el espejo de agua del dique de Ullum antes de fin de mes. Se trata de una alternativa para atraer a los visitantes y para que haya más ofertas de actividades en el lugar. El emprendimiento es privado y lo encaró la familia Gómez Zalazar. A éste se sumará el que Turismo quiere colocar en enero próximo en el dique Punta Negra (ve aparte).



Luego de realizar todos los permisos y habilitaciones de Náutica, la embarcación, cuyo nombre técnico es "Track 835 semicabinada", está preparada pasa salir al agua y transportar pasajeros. Mariano Gómez, uno de los propietarios, que además estudia Turismo y Hotelería en la UCCuyo, contó que la idea es comenzar cobrando un abono accesible para que todos tengan la oportunidad de recorrer el lago.



Los mayores deberán pagar $150, hasta 12 años $100 y los menores de 6 años no pagarán. No transportarán menores sin la compañía de un adulto. Además, todos los pasajeros deberán subir con un chaleco salvavidas, que es una de las exigencias de Náutica y que lo proveerá la gente del catamarán. La partida será desde El Embarcadero, los fines de semana y los días feriados, desde las 10 hasta las 18, que es el horario permitido para la navegación de esta clase de vehículos. Cada recorrido será de unos 45 minutos a 1 hora y estará coordinado por un guía de turismo, encargado de explicar a la gente todo lo que observen en el recorrido. "Empezamos en esta época, pero mientras las condiciones del dique lo permitan, la idea es prestar el servicio durante todo el año", dijo Mariano Gómez.



Este es un emprendimiento familiar ya que, según contó Mariano, toda la familia puso sus ahorros para comprar la embarcación que, sin arreglos interiores, costó unos 500 mil pesos. "Creemos que será una buena alternativa para los sanjuaninos y para el turista", aseguró.



Para que este catamarán pueda circular, los tripulantes deben tener las habilitaciones que da Náutica, además de un carnet habilitante. Los pasajeros deben tener todas las condiciones de seguridad antes de subir al catamarán. Si bien ahora arrancarán sólo los fines de semana, si funciona, extenderán el servicio de miércoles a domingo. Para hacer reservas llamar al 264-5048786.

En Punta Negra

Días atrás el Gobierno de la provincia anunció la adquisición de un catamarán de grandes dimensiones para que se convierta en el atractivo turístico del dique Punta Negra. La idea es que con esto se sume otro atractivo al perilago. Si bien servirá para que la gente pueda pasear en él, todavía no hay precisiones sobre cómo será el funcionamiento.



Fue la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, la que informó que ya se realizó el llamado a licitación para comprar esta embarcación y la idea es que esté funcionando a mediados de enero de 2018. Por ahora se analiza cuál será el canon, ya que primero hay que sacar los costos y además se busca que el boleto no sea caro para que el catamarán se transforme en una buena alternativa de paseo para todos.



Por su gran porte, este catamarán no servirá para Ullum.