Cada 11 de septiembre se conmemora en Argentina el ‘Día del Cliente’,con el objetivo que empresas y comercios generen acciones para que sus clientes puedan sentirse reconocidos y satisfechos con el servicio o producto que reciben habitualmente.

En el marco de la pandemia que tiñó a este 2020, los rubros donde los clientes lejos han estado de estar conformes con la compra son los relacionados principalmente a las compras on line, según los registros de denuncias desde abril a la fecha en Defensa al Consumidor. Desde esa área del Ministerio de Producción informaron que de las 522 denuncias recibidas, en el primer lugar, con el 42%, están relacionadas con el comercio. Y el 60% de esos reclamos tienen que ver con operaciones on line. Para pasar en limpio, 1 de cada 4 quejas en el organismo es por un cliente que operó en una plataforma virtual.

El director del área, Javier González, indicó que entre las causas del reclamo se dieron mayoritariamente “en un retraso en la entrega de los productos, por motivos que tienen que ver con componentes de logística: bien por restricciones en algunas provincias o bien por alguna especulación del comerciante que vende productos que no tienen en stock”. Este reclamo también se extendió a otros ítems, ya que el 7% de los reclamos fue directamente por un servicio de encomiendas. González recomendó que el cliente tome la precaución de chequear algunos indicadores en la plataforma como por ejemplo si hay un registro de opiniones de otros clientes o que el sitio publique cual es la política de cambios que establece.

Por el particular contexto de este año es que por primera vez ‘lideró’ el ranking este tipo de reclamos. Le siguen otros que, históricamente se alternan en el primer lugar como son entidades bancarias, internet/telefonía y tarjetas de crédito.

El funcionario señaló que una denuncia que creció en este tiempo en estos rubros especialmente es cuando el cliente quiere dar de baja a un servicio y no lo consigue tan fácilmente. Citó el artículo 10ter de la Ley 24.240: el cliente pude dar de baja el servicio o producto por cualquier canal: telefónico, on line o personal. Y si a las 72 horas hábiles no fue notificado por la entidad que se cumplió con su solicitud, puede radicar la denuncia en la Dirección de Defensa al Consumidor. González estimó que el crecimiento de las denuncias también está relacionado a que los clientes le prestaron más atención a los resúmenes que reciben y recomendó realizar siempre esa práctica para no alentar que aparezcan nuevos cargos que se pagan sin ser notados.

Finalmente, el funcionario también se refirió a las 511 denuncias por sobreprecios. Afirmó que si bien al principio del aislamiento fueron más numerosos, consideró de vital ayuda para controlar a los comerciantes. Sacar una foto del precio del producto en góndola y luego chequear que no es el mismo que figura en el ticket son dos pruebas que prácticamente dejan sin defensa al comercio. Las denuncias se realizan llamando al 0800-333-3366.