Es una de las profesionales que quedaron en el ojo de la tormenta, luego de que el Gobierno provincial denunciara a la médica que, aparentemente, burló controles y se contagió de Covid-19. Sandra Ferrari, aún Jefa de Infectología del Hospital Guillermo Rawson, dijo ayer en declaraciones a Radio Sarmiento que esperará el resultado del sumario que la separó del cargo por 120 días, porque aún no conoce la acusación en su contra. Sus dichos ocurrieron el mismo día en el que sus compañeros de hospital realizaron una manifestación en la puerta del nosocomio para pedir que ella y el jefe de Servicios de Terapia Intensiva de adultos, Carlos Lezcano, sean restituidos en el cargo.

La profesional se quejó porque, según dijo, no tiene claro el motivo por el que la separan del cargo: "A mí me dicen: le hacemos sumario administrativo a usted y a (Carlos) Lezcano. Por eso los separo. Los separo un vuelo sanitario. Y la pregunta que me hago, es: ¿de qué depende el vuelo sanitario? ¿De Infectología? Yo no tengo ese poder. Los vuelos sanitarios no los maneja Infectología, no se quién los maneja, los manejan a nivel central, a nivel del Ministerio pero Infectología no tiene poder para decir este paciente va, este paciente viene. No tenemos nada que ver", aseguró la profesional.

Por la mañana, las autoridades del Ministerio de Salud habían dicho que la médica infectada con Covid-19 había realizado el hisopado a su propio hermano, el transportista de 42 años que se convirtió en el tercer positivo de San Juan. La infectóloga Ferraro confirmó el dato al decir que "lo hisopó como médica, estuvo dentro de su actividad médica". Además agregó respecto de su trabajo dentro del nosocomio: "El tercer piso depende de otra área clínica, de terapia, de clínica, de cardiología, ahí hay otro equipo de médicos. Yo voy a nivel de interconsulta a ese sector. La verdad yo no sé si la doctora ha entrado o no ha entrado, no lo sé. No era a mí a quien se le tenía que haber informado porque hay un jefe de ese sector, es decir, no depende de Infectología ningún permiso, ni tenía ninguna coronita por ser colega como hay algunos que piensan o que tal vez se puede traducir en las palabras del Gobernador. Nadie dio la orden de violar ningún protocolo, al contrario, estamos todos obsesivos para que las cosas se hagan bien para que no se nos escape por ningún lado. Así que no hay ninguna orden de excepción. Por otro lado, en ese servicio, que está en el tercero piso, tampoco manejo yo la información de si entró o no entró porque no es mi servicio".

PROTESTAS

Con el lema "La salud está de luto", que incluía pancartas y lazos negros en los brazos, médicos y personal de salud del Rawson realizaron un ruidazo con aplausos y otros elementos, para hacer oír el reclamo y reclamar la reincorporación de Ferraro y Lezcano.

Personal de Infectología dijo que "nos estamos manifestando porque nos despojaron de nuestra jefa en plena pandemia". La apuntada por los profesionales fue la ministra de Salud, Alejandra Venerando, a quién responsabilizan por la salida de los dos jefes. Luego de permanecer en uno de los patios, caminaron hasta calle General Paz y cortaron esa arteria. Se sumaron con aplausos y bocinazos los transeúntes.