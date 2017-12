Fijo. El puente que se levantará sobre Avenida Central será el primero en construirse bajo el concepto de integración y vinculación de espacios públicos y actividades sociales.



El Gobierno de la provincia de San Juan, desde el Ministerio de Infraestructura, continúa desarrollando el plan maestro de integración edilicia que abarca todo el nodo céntrico de la Ciudad de San Juan. Las nuevas obras y espacios urbanos incluyen 53 hectáreas desde el Teatro del Bicentenario, hasta el futuro Museo de Ciencias Naturales (Cementerio de la Capital). Actualmente las obras de puentes, museos, espacios verdes, y edificios culturales continúan concretando adjudicaciones y licitaciones. "Recientemente fue adjudicado a la empresa Perfil la construcción del Museo de la Memoria Urbana. El mismo se edificará en las inmediaciones del Estadio Cerrado del Parque de Mayo. En principio las tareas podrían haber comenzado ahora pero por una cuestión de armonía con la Fiesta Nacional del Sol, comenzarán a fines de febrero, al igual que la de espacios verdes, aunque las tareas de nuevos sanitarios y ampliación del Parque ya comenzaron", explicó Jorge Deiana, secretario de Obra Pública de San Juan. Y continuó: "También está muy próximo a ser licitado el espacio Infinito por Descubrir y la Escuela de Cine que se construirá frente al complejo deportivo El Palomar".



La intención del Ejecutivo con este ambicioso proyecto de puentes, estacionamientos bajo tierra y nuevos edificios es concentrar las tareas administrativas, legislativas, sociales, culturales y deportivas que se desarrollan en el epicentro sanjuanino. "La idea es ganar en seguridad y aprovechar de la mejor manera un gran núcleo que tiene los más diversos usos según el horario y el día", dijo Deiana.



Y agregó: "En las mañanas hay mucha actividad administrativa, legislativa, estudiantil (UNSJ) y comercial. Mientras que por la tarde hay mucho dinamismo deportivo. Y los fines de semana tiene mucha vida cultural. La intención es fortalecer y dejar que cada actividad pueda fluir sin afectar a la otra. Que una persona que salga del centro cívico y quiera ir a comprar una entrada al Teatro del Bicentenario pueda cruzar la Ignacio de la Roza por el puente aéreo sin afectar el tránsito ni su seguridad. O poder estacionar bajo tierra en alguno de los 4 estacionamientos subterráneos para poder llegar fácilmente al Auditorio o al Estadio".

Pulmón urbano. El proyecto integral de mejoras del Parque de Mayo abarca sus 50 hectáreas de espacios verdes y culturales. Lo primero que se hará el año próximo es la ampliación de los espacios parquizados.

Entre las primeras obras que podrán ver los sanjuaninos de estos nuevos espacios urbanos será el puente que atravesará la Av. Ignacio de la Roza desde el Centro Cívico (esquina Las Heras) hasta la Plaza del Bicentenario. "Las tareas ya han comenzado. Se está construyendo toda la estructura que cruzará la calle en diferentes talleres de la provincia. La intención era que estuviera listo antes de fin de año, pero no queríamos montar las bases sobre los costados hasta que no esté finalizada la estructura, sobre todo para no impactar con la visual", destacó el funcionario.



Desde el Ejecutivo provincial también indicaron que el plan maestro de integración lleva dos años de vida, y destacaron que aunque "tiene plazos preestablecidos, no posee un cronograma único", ya que el mismo va cambiando de acuerdo a las necesidades específicas de cada puente, espacio verde, museo o edificio. "Debemos entender que hay obras cuyo plazo es de 24 meses. Son dos años de ejecución, es decir, traspasan este gobierno y se proyectan más allá de 2019 en beneficio de todos los sanjuaninos", concluyó el Secretario de Obra Pública.